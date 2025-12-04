Zalando: Aktienrückkauf trotz Warnstreiks – Mitarbeiter fordern mehr Rechte!
Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte Zalando SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 24. und 25. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 215.105 Aktien. Der Rückkauf begann am 6. November 2025 und ist Teil eines umfassenden Programms, das bis zu 100 Millionen Euro und maximal 5,5 Millionen Aktien umfasst. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze getätigt, wobei der volumengewichtete Durchschnittskurs zwischen 21,96 und 22,17 Euro pro Aktie lag. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 6. bis 25. November 4.386.716 Aktien zurückgekauft.
Parallel zu diesen finanziellen Aktivitäten sieht sich Zalando jedoch mit Herausforderungen auf der arbeitsrechtlichen Seite konfrontiert. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aufmerksam zu machen. Diese Streiks fallen in die umsatzstarke Vorweihnachtszeit, in der Zalando mit Rabatten und Sonderaktionen um Kunden wirbt. Verdi kritisiert, dass trotz der hohen Umsätze und der steigenden Gewinne die Interessen der Mitarbeiter ignoriert werden. Bei den letzten Streiks beteiligten sich rund 110 Mitarbeiter, was die Gewerkschaft als Zeichen für die Unzufriedenheit der Belegschaft wertet.
Zalando hat in der Vergangenheit betont, dass die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um 14,5 Prozent gestiegen sind und der Urlaubsanspruch auf bis zu 30 Tage erhöht wurde. Zudem erhalten die Mitarbeiter Zusatzleistungen wie soziale Beratung und kostenlose Aktien. Dennoch fordert Verdi die Anerkennung eines Flächentarifvertrags, der für die Lagerarbeiter eine Lohnerhöhung von über 10 Prozent sowie bessere Arbeitsbedingungen und Zuschläge bedeuten würde. Verdi wirft Zalando vor, einen Tarifvertrag um jeden Preis zu vermeiden, was die Sicherheit und Mitsprache der Mitarbeiter gefährde.
Insgesamt zeigt die Situation bei Zalando, dass das Unternehmen trotz finanzieller Erfolge und eines aktiven Aktienrückkaufprogramms vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung steht. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein, da eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten anberaumt wurde, um die Forderungen der Beschäftigten zu unterstützen.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.