Zalando: Aktienrückkauf trotz Warnstreiks – Mitarbeiter fordern mehr Rechte!

Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte Zalando SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 24. und 25. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 215.105 Aktien. Der Rückkauf begann am 6. November 2025 und ist Teil eines umfassenden Programms, das bis zu 100 Millionen Euro und maximal 5,5 Millionen Aktien umfasst. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze getätigt, wobei der volumengewichtete Durchschnittskurs zwischen 21,96 und 22,17 Euro pro Aktie lag. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 6. bis 25. November 4.386.716 Aktien zurückgekauft.

Parallel zu diesen finanziellen Aktivitäten sieht sich Zalando jedoch mit Herausforderungen auf der arbeitsrechtlichen Seite konfrontiert. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aufmerksam zu machen. Diese Streiks fallen in die umsatzstarke Vorweihnachtszeit, in der Zalando mit Rabatten und Sonderaktionen um Kunden wirbt. Verdi kritisiert, dass trotz der hohen Umsätze und der steigenden Gewinne die Interessen der Mitarbeiter ignoriert werden. Bei den letzten Streiks beteiligten sich rund 110 Mitarbeiter, was die Gewerkschaft als Zeichen für die Unzufriedenheit der Belegschaft wertet.