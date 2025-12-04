    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando: Aktienrückkauf trotz Warnstreiks – Mitarbeiter fordern mehr Rechte!

    Zalando: Aktienrückkauf trotz Warnstreiks – Mitarbeiter fordern mehr Rechte!
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte Zalando SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 24. und 25. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 215.105 Aktien. Der Rückkauf begann am 6. November 2025 und ist Teil eines umfassenden Programms, das bis zu 100 Millionen Euro und maximal 5,5 Millionen Aktien umfasst. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze getätigt, wobei der volumengewichtete Durchschnittskurs zwischen 21,96 und 22,17 Euro pro Aktie lag. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 6. bis 25. November 4.386.716 Aktien zurückgekauft.

    Parallel zu diesen finanziellen Aktivitäten sieht sich Zalando jedoch mit Herausforderungen auf der arbeitsrechtlichen Seite konfrontiert. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aufmerksam zu machen. Diese Streiks fallen in die umsatzstarke Vorweihnachtszeit, in der Zalando mit Rabatten und Sonderaktionen um Kunden wirbt. Verdi kritisiert, dass trotz der hohen Umsätze und der steigenden Gewinne die Interessen der Mitarbeiter ignoriert werden. Bei den letzten Streiks beteiligten sich rund 110 Mitarbeiter, was die Gewerkschaft als Zeichen für die Unzufriedenheit der Belegschaft wertet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    22,38€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,28€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zalando hat in der Vergangenheit betont, dass die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um 14,5 Prozent gestiegen sind und der Urlaubsanspruch auf bis zu 30 Tage erhöht wurde. Zudem erhalten die Mitarbeiter Zusatzleistungen wie soziale Beratung und kostenlose Aktien. Dennoch fordert Verdi die Anerkennung eines Flächentarifvertrags, der für die Lagerarbeiter eine Lohnerhöhung von über 10 Prozent sowie bessere Arbeitsbedingungen und Zuschläge bedeuten würde. Verdi wirft Zalando vor, einen Tarifvertrag um jeden Preis zu vermeiden, was die Sicherheit und Mitsprache der Mitarbeiter gefährde.

    Insgesamt zeigt die Situation bei Zalando, dass das Unternehmen trotz finanzieller Erfolge und eines aktiven Aktienrückkaufprogramms vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung steht. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein, da eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten anberaumt wurde, um die Forderungen der Beschäftigten zu unterstützen.



    Zalando

    +0,55 %
    +4,34 %
    +1,97 %
    -0,50 %
    -22,44 %
    -25,24 %
    -70,43 %
    -31,60 %
    +2,76 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zalando: Aktienrückkauf trotz Warnstreiks – Mitarbeiter fordern mehr Rechte! Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte Zalando SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 24. und 25. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 215.105 Aktien. Der Rückkauf begann am 6. November 2025 und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     