    Schock-Niederlage für Dortmund: DFB-Pokal-Traum platzt gegen Leverkusen!

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund hat im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen eine herbe Niederlage erlitten. Mit 0:1 verlor das Team von Trainer Niko Kovac, was einen Rückfall in die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen markiert. Sportchef Lars Ricken hatte zuvor den DFB-Pokalsieg als Ziel ausgegeben, um dem scheidenden Clubchef Hans-Joachim Watzke ein Abschiedsgeschenk zu machen. Doch die Mannschaft konnte diese Vorgabe nicht umsetzen und zeigte eine blutleere Vorstellung.

    Die Partie begann für Dortmund unglücklich, da der Torjäger Serhou Guirassy aufgrund seiner schwachen Form und eines verweigerten Handschlags mit dem Trainer zunächst auf der Bank saß. Der Neuzugang Fábio Silva, der für Guirassy in die Startelf rückte, konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Fehlpässen und wenig Kreativität im Spielaufbau. Leverkusen nutzte eine der wenigen Chancen, als Ibrahim Maza in der 34. Minute das 1:0 erzielte.

    Nach der Halbzeitpause blieb der BVB blass und konnte trotz Rückstand keine wirkliche Druckphase aufbauen. Die Leverkusener, die ebenfalls nicht in Bestform waren, wirkten jedoch individueller stärker. Ein vermeintliches zweites Tor für Leverkusen wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen. Kovac reagierte auf die schwache Leistung mit einem dreifachen Wechsel, doch auch die eingewechselten Spieler konnten keinen frischen Wind ins Spiel bringen.

    Die Probleme des BVB sind vielschichtig. Guirassy, der als Schlüsselspieler gilt, hat in den letzten Spielen nicht überzeugt und zeigt auch abseits des Platzes fragwürdige Verhaltensweisen. Kovac verteidigte seine Entscheidung, Guirassy nicht zu rotieren, und betonte dessen Bedeutung für die Mannschaft. Dennoch bleibt abzuwarten, wie lange der Trainer diesem Kurs treu bleiben kann, insbesondere in einem Umfeld, das zunehmend von Druck und Erwartungen geprägt ist.

    In der Liga steht Dortmund zwar auf einem soliden dritten Platz, doch die Unstimmigkeiten im Team und die fehlende Kreativität im Offensivspiel werfen Fragen auf. Die nächste Herausforderung wird sein, die Mannschaft wieder zu stabilisieren und die individuellen Leistungen zu verbessern, um die Saison erfolgreich zu gestalten. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um zu zeigen, ob der BVB aus dieser Krise lernen kann.



    Borussia Dortmund

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,315EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
