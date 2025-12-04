    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Microsoft-Aktien fallen: KI-Nachfrage sorgt für Unsicherheit im Tech-Sektor

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Am Mittwoch sorgten Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach KI-Produkten für einen Rückgang der Aktien des Software-Konzerns Microsoft. Die Papiere fielen um nahezu zwei Prozent auf 480,84 US-Dollar, nachdem das Tech-Nachrichtenportal "The Information" berichtet hatte, dass Microsoft die Erwartungen bezüglich der Ausgaben von Geschäftskunden im Bereich KI-Modelle und KI-Agenten in der Cloud-Sparte gesenkt habe. Laut dem Bericht hätten mehrere Abteilungen innerhalb des Unternehmens die Umsatzprognosen für bestimmte KI-Produkte angepasst, da viele Vertriebsmitarbeiter ihre Ziele im vergangenen Geschäftsjahr nicht erreicht hätten.

    Analyst Brent Thill von Jefferies wies jedoch darauf hin, dass die Sorgen unbegründet seien. Er betonte, dass Microsoft in einem Gespräch auf das anhaltende Wachstum verwiesen habe und dass es nach wie vor Kapazitätsengpässe gebe, da die Nachfrage nach KI größer sei als das Angebot. Thill berichtete zudem, dass der Microsoft-Copilot bei den Kunden gut ankomme, was auf eine positive Resonanz hinweist.

    Trotz dieser positiven Aspekte wackelt der jüngste Erholungsversuch der Microsoft-Aktien. Seit dem Zwischenhoch Ende Oktober haben die Kurse um etwa 13 Prozent nachgegeben. Diese Entwicklung ist Teil eines breiteren Trends, der die gesamte KI-Branche betrifft, da sich Bedenken über die hohen Bewertungen vieler Unternehmen in diesem Sektor ausbreiten. In den Tagen vor dem Rückgang hatten sich die Kurse zwar etwas stabilisiert, doch die aktuellen Nachrichten haben diese Erholung erneut unter Druck gesetzt.

    Microsoft bleibt mit einem Börsenwert von knapp 3,6 Billionen Dollar auf dem vierten Platz unter den sogenannten "Magnificent 7", hinter Nvidia, Apple und Alphabet. Diese Gruppe umfasst die wertvollsten Technologieunternehmen, die maßgeblich zur Entwicklung und Verbreitung von KI-Technologien beitragen. Die Entwicklungen bei Microsoft sind daher nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für den gesamten Technologiesektor von Bedeutung, da sie die Stimmung und die Erwartungen der Investoren beeinflussen können.

    Insgesamt zeigt die Situation, dass trotz der hohen Nachfrage nach KI-Lösungen auch Unsicherheiten und Herausforderungen bestehen, die sich auf die Aktienkurse auswirken können.



    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 477,7EUR auf Nasdaq (04. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



