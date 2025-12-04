Symrise AG: MFS Fund erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,13% – Was bedeutet das?

Die Symrise AG, mit Sitz in Holzminden, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 529900D82I6R9601CF26. Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch den MFS International Intrinsic Value Fund, einer juristischen Person mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA. Am 25. November 2025 überschritt der Fonds die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 5,13 % der Gesamtstimmrechte an der Symrise AG. Dies stellt eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Fonds lediglich 3,01 % der Stimmrechte hielt.

Am 1. Dezember 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Symrise AG beträgt 139.772.054. Der MFS International Intrinsic Value Fund hält 7.170.475 Stimmrechte, was einem Anteil von 5,13 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder andere Finanzinstrumente angegeben, die Stimmrechte gewähren könnten, was bedeutet, dass der Fonds ausschließlich durch den direkten Erwerb von Aktien an den Stimmrechten beteiligt ist.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur des Mitteilungspflichtigen. Es wird klargestellt, dass der MFS International Intrinsic Value Fund weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Symrise AG halten. Dies könnte für Investoren von Interesse sein, da es die Unabhängigkeit des Fonds in Bezug auf seine Stimmrechtsanteile unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung der Symrise AG eine wichtige Information für den Markt darstellt, da sie die Beteiligung eines bedeutenden Investors an dem Unternehmen dokumentiert. Die Erhöhung des Stimmrechtsanteils des MFS International Intrinsic Value Fund könnte potenziell Einfluss auf die Unternehmenspolitik und -entscheidungen haben, was für Aktionäre und Analysten von Interesse ist.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 68,71EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.