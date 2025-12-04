    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise AG: MFS Fund erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,13% – Was bedeutet das?

    Symrise AG: MFS Fund erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,13% – Was bedeutet das?
    Foto: Symrise

    Am 1. Dezember 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

    Die Symrise AG, mit Sitz in Holzminden, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 529900D82I6R9601CF26. Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch den MFS International Intrinsic Value Fund, einer juristischen Person mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA. Am 25. November 2025 überschritt der Fonds die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 5,13 % der Gesamtstimmrechte an der Symrise AG. Dies stellt eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Fonds lediglich 3,01 % der Stimmrechte hielt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    63,76€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73,65€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Symrise AG beträgt 139.772.054. Der MFS International Intrinsic Value Fund hält 7.170.475 Stimmrechte, was einem Anteil von 5,13 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder andere Finanzinstrumente angegeben, die Stimmrechte gewähren könnten, was bedeutet, dass der Fonds ausschließlich durch den direkten Erwerb von Aktien an den Stimmrechten beteiligt ist.

    Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur des Mitteilungspflichtigen. Es wird klargestellt, dass der MFS International Intrinsic Value Fund weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Symrise AG halten. Dies könnte für Investoren von Interesse sein, da es die Unabhängigkeit des Fonds in Bezug auf seine Stimmrechtsanteile unterstreicht.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung der Symrise AG eine wichtige Information für den Markt darstellt, da sie die Beteiligung eines bedeutenden Investors an dem Unternehmen dokumentiert. Die Erhöhung des Stimmrechtsanteils des MFS International Intrinsic Value Fund könnte potenziell Einfluss auf die Unternehmenspolitik und -entscheidungen haben, was für Aktionäre und Analysten von Interesse ist.



    Symrise

    -0,67 %
    -2,49 %
    -2,71 %
    -17,31 %
    -32,68 %
    -36,73 %
    -32,98 %
    +12,87 %
    +304,63 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 68,71EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Symrise AG: MFS Fund erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,13% – Was bedeutet das? Am 1. Dezember 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     