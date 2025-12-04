JPMorgan überschreitet 3% Stimmrechtsanteil an Covestro AG – Was bedeutet das?

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Insbesondere wird auf eine freiwillige Konzernmitteilung hingewiesen, die eine Schwellenberührung auf der Ebene eines Tochterunternehmens betrifft. Der Mitteilungspflichtige ist JPMorgan Chase & Co., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA.

Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte die Covestro AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und richtet sich an die Öffentlichkeit in Europa. Der Emittent, Covestro AG, hat seinen Sitz in Leverkusen, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 3912005AWHKLQ1CPLV11 registriert.

Am 28. November 2025 überschritt JPMorgan Chase & Co. die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an Covestro AG. Die aktuellen Stimmrechtsanteile setzen sich wie folgt zusammen: 3,97 % der Stimmrechte sind direkt gehalten, während 2,51 % durch verschiedene Instrumente, wie Rückrufrechte und Equity Swaps, repräsentiert werden. Insgesamt hält JPMorgan Chase & Co. nun 6,48 % der Stimmrechte an Covestro AG, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der 6,25 % angegeben wurden.

Die detaillierte Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände zeigt, dass JPMorgan Chase & Co. 7.497.428 Stimmrechte direkt hält, was 3,97 % entspricht. Darüber hinaus sind 4.560.852 Stimmrechte durch interne Rückrufrechte und 75.764 Stimmrechte durch Equity Swaps abgedeckt. Diese Instrumente ermöglichen es dem Unternehmen, Einfluss auf die Unternehmensführung von Covestro AG zu nehmen, ohne direkt im Besitz der Aktien zu sein.

Die Mitteilung hebt die Bedeutung der Transparenz im Aktienhandel hervor und zeigt, wie institutionelle Investoren wie JPMorgan Chase & Co. ihre Beteiligungen an großen Unternehmen wie Covestro AG verwalten. Die Informationen sind für Investoren und Analysten von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die strategischen Entscheidungen der großen Finanzinstitute geben.

Insgesamt verdeutlicht die Stimmrechtsmitteilung die dynamische Natur des Aktienmarktes und die Rolle großer Investoren bei der Gestaltung der Unternehmenslandschaft.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 59,21EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.