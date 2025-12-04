    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax erholt sich: Anleger hoffen auf nachhaltigen Aufwärtstrend!

    Dax erholt sich: Anleger hoffen auf nachhaltigen Aufwärtstrend!
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Nach einem schwachen Start in den Dezember zeigen sich die Anleger im Dax optimistisch und atmen auf. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen bei 23.756 Punkten, was einem Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Zuvor war der Dax am Dienstag zwischenzeitlich auf 23.433 Punkte gefallen, konnte sich jedoch über die wichtige Marke von 23.500 Punkten und die 200-Tage-Linie stabilisieren.

    Am Donnerstag deutet sich ein weiterer Anstieg an, da der Dax bei 23.803 Punkten taxiert wird, was einem Plus von etwa 0,5 Prozent entspricht. Am Vortag hatte der Index sogar 23.838 Punkte erreicht, bevor die Gewinne wieder zurückgingen. Die positive Entwicklung wird durch moderate Gewinne an der Wall Street und eine Erholung des japanischen Nikkei unterstützt, während die chinesischen Märkte einen leichten Rückgang verzeichnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.300,00€
    Basispreis
    16,29
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.355,85€
    Basispreis
    15,38
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Marktteilnehmer scheinen optimistisch, dass der Dax sein Vortageshoch erneut ansteuern kann. Trotz der Rückschläge zu Beginn des Monats zeigt der Index Anzeichen einer Stabilisierung und könnte sich auf eine positive Trendwende zubewegen. Die Anleger sind gespannt, ob der Dax die runde Marke von 23.800 Punkten nachhaltig überwinden kann.

    In den sozialen Medien äußern sich einige Anleger über ihre Handelsstrategien und Erfahrungen. Ein Nutzer berichtet von Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Aktien, während ein anderer stolz auf seinen Gewinn aus einem kürzlichen Verkauf ist. Diese Diskussionen verdeutlichen die Emotionen und Herausforderungen, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind.

    Insgesamt bleibt die Marktstimmung gemischt, aber die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Dax möglicherweise auf dem Weg der Besserung ist. Die kommenden Handelstage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der Index seine Aufwärtsbewegung fortsetzen kann und ob die Anleger Vertrauen in eine nachhaltige Erholung gewinnen.



    DAX

    +0,36 %
    +0,45 %
    -0,30 %
    +0,89 %
    +18,93 %
    +63,81 %
    +79,99 %
    +122,57 %
    +206,52 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 23.822PKT auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dax erholt sich: Anleger hoffen auf nachhaltigen Aufwärtstrend! Nach einem schwachen Start in den Dezember zeigen sich die Anleger im Dax optimistisch und atmen auf. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen bei 23.756 Punkten, was einem Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     