VW unter Druck: Beschäftigte sorgen sich um Jobs trotz Sparkurs!

Volkswagen (VW) setzt seinen Sparkurs fort, doch die Sorgen unter den Beschäftigten wachsen. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg äußerte Konzernchef Oliver Blume erneut den Appell, die Effizienz zu steigern, was auf deutliche Vorbehalte der Belegschaft stieß. Eine interne Umfrage zeigt, dass das Vertrauen in den Vorstand erheblich gesunken ist. Nur 16 Prozent der Mitarbeiter glauben, dass Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangige Unternehmensziele sind, ein Rückgang von fast 40 Prozent im Jahr 2021. Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo erklärte, dass die Kündigung der Beschäftigungssicherung und die Infragestellung von Standorten im Tarifkonflikt vor einem Jahr tiefe Spuren hinterlassen haben.

Blume betonte, dass die Kosten weiter optimiert werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Er sieht es als entscheidend an, den Konzern auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten. VW habe gefragte Produkte und Technologien, und es gehe nun darum, die Produktivität zu steigern und Prozesse zu vereinfachen. Im Rahmen eines Sanierungsprogramms, das Ende 2024 nach langen Verhandlungen mit der IG Metall vereinbart wurde, sollen bis 2030 insgesamt 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. Im Gegenzug wurde die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung bis 2030 verlängert.