VW unter Druck: Beschäftigte sorgen sich um Jobs trotz Sparkurs!
Volkswagen (VW) setzt seinen Sparkurs fort, doch die Sorgen unter den Beschäftigten wachsen. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg äußerte Konzernchef Oliver Blume erneut den Appell, die Effizienz zu steigern, was auf deutliche Vorbehalte der Belegschaft stieß. Eine interne Umfrage zeigt, dass das Vertrauen in den Vorstand erheblich gesunken ist. Nur 16 Prozent der Mitarbeiter glauben, dass Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangige Unternehmensziele sind, ein Rückgang von fast 40 Prozent im Jahr 2021. Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo erklärte, dass die Kündigung der Beschäftigungssicherung und die Infragestellung von Standorten im Tarifkonflikt vor einem Jahr tiefe Spuren hinterlassen haben.
Blume betonte, dass die Kosten weiter optimiert werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Er sieht es als entscheidend an, den Konzern auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten. VW habe gefragte Produkte und Technologien, und es gehe nun darum, die Produktivität zu steigern und Prozesse zu vereinfachen. Im Rahmen eines Sanierungsprogramms, das Ende 2024 nach langen Verhandlungen mit der IG Metall vereinbart wurde, sollen bis 2030 insgesamt 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. Im Gegenzug wurde die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung bis 2030 verlängert.
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies betonte, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen oberste Priorität habe. Er forderte, dass jede Entscheidung der Sicherung von Arbeitsplätzen und der industriellen Substanz untergeordnet werden müsse. Lies sieht erste Erfolge bei den Bemühungen um verlässliche Rahmenbedingungen aus Berlin und Brüssel, insbesondere in Bezug auf die Elektromobilität.
Zusätzlich wurde bekannt, dass Oliver Blume zum 1. Januar in den Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg einziehen wird, was die enge Verbindung zwischen dem Automobilkonzern und dem Fußballclub weiter stärken soll. Diese Entscheidung wird als bedeutender Schritt gewertet, da der Aufsichtsrat des Clubs traditionell von VW-Managern dominiert wird.
Insgesamt steht VW vor der Herausforderung, die Balance zwischen Kostensenkungen und der Sicherung von Arbeitsplätzen zu finden, während die Belegschaft besorgt um ihre Zukunft ist.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 102,9EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
