Mutares stärkt Marktposition: Erfolgreiche Übernahmen in Skandinavien!

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 1. Dezember 2025 die Übernahme der M3 Group in Schweden erfolgreich abgeschlossen. Die M3 Group, bestehend aus M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Bautransport und Maschinenvermietung. Die Akquisition stellt eine strategische Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö dar, die das Segment Infrastructure & Special Industry stärkt und die Präsenz von Mutares in Skandinavien ausbaut. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die M3 Group einen Umsatz von etwa 35 Millionen Euro und beschäftigt rund 44 Mitarbeitende. Die Übernahme wird als Möglichkeit gesehen, Synergien zu nutzen und die Marktposition im nordischen Infrastruktur- und Baumarkt zu festigen.
Mutares, mit Hauptsitz in München, ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft, die Unternehmen in Sondersituationen erwirbt, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess verkauft Mutares diese Unternehmen wieder. Die Aktien des Unternehmens werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ gehandelt und sind Bestandteil des SDAX.
Am 3. Dezember 2025 gab Mutares zudem die erfolgreiche Übernahme des Kranbereichs von JOST bekannt. Diese Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares und stellt eine neue Plattforminvestition dar. Der Kranbereich von JOST ist international etabliert und bietet eine Vielzahl von Kranen und Dienstleistungen an. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro und beschäftigt etwa 400 Mitarbeitende. Mit Produktions- und Montagewerken in Italien, Brasilien und China sowie einem globalen Vertriebsnetz wird eine umfassende Kundenbetreuung sichergestellt. Das Produktportfolio bedient verschiedene Branchen, darunter Gewerbe- und Wohnungsbau sowie Infrastruktur.
Diese beiden Übernahmen verdeutlichen Mutares' Strategie, durch gezielte Akquisitionen in wachstumsstarken Märkten seine Marktposition zu stärken und Synergien zu realisieren. Die Expansion in Skandinavien und die Diversifizierung im Bereich Goods & Services sind entscheidende Schritte zur weiteren Konsolidierung der Unternehmensstrategie und zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
