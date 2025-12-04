Bitcoin erholt sich auf 91.839 Dollar – Doch die Unsicherheit bleibt hoch!

Am Dienstag erlebte der Bitcoin eine Erholung von seinen jüngsten Verlusten und stieg auf der Handelsplattform Bitstamp auf 91.839 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch unter 87.000 Dollar notiert hatte. Diese positive Entwicklung folgte auf einen dramatischen Rückgang am Montag, als der Bitcoin-Kurs auf 84.600 US-Dollar fiel und zeitweise sogar unter 84.000 Dollar rutschte. Analysten warnen jedoch, dass die Erholung fragil sein könnte. Timo Emden von Emden Research äußerte, dass die Unsicherheit unter den Anlegern weiterhin hoch sei und eine erneute Abwärtsbewegung drohe. Der Bitcoin hatte Anfang Oktober ein Rekordhoch von rund 126.000 Dollar erreicht, seitdem ist sein Wert jedoch erheblich gesunken.

Parallel zu den Kursschwankungen im Bitcoin-Markt gab es bedeutende Fortschritte im Kampf gegen Online-Geldwäsche mit Kryptowährungen. Ermittler aus Deutschland und der Schweiz haben die Serverinfrastruktur eines Bitcoin-Mixers beschlagnahmt und die Plattform erfolgreich abgeschaltet. Diese Operation, an der mehrere Behörden beteiligt waren, führte zur Sicherstellung von Kryptowährungen im Wert von etwa 25 Millionen Euro. Die Plattform, die seit 2016 aktiv war, wurde genutzt, um Finanzströme zu verschleiern, wobei ein Großteil der getauschten Vermögenswerte als kriminellen Ursprungs verdächtigt wird.