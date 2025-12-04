CEOTRONICS AG: Rekordumsatz und starke Prognosen für die Zukunft!

Die CEOTRONICS AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Rekordumsatz von etwa 34,2 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung von 61,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die Auslieferung des zweiten Loses des SmG-Auftrags zurückzuführen, das bis Mitte Dezember 2025 vollständig abgeschlossen sein soll. Trotz dieser Erfolge bleibt die Vergabe des dritten Loses ungewiss, da die zuständigen Ausschüsse des Bundestages erst in den kommenden Wochen über die Einzelprojekte entscheiden werden. Analysten erwarten jedoch, dass ein Auftrag für das dritte Los, das bis zu 50.000 Einheiten umfassen könnte, in naher Zukunft erteilt wird.

Der Auftragseingang für das erste Halbjahr betrug 13,8 Millionen Euro, was signifikant über den Erwartungen liegt, jedoch 33,5 % unter dem Vorjahresniveau. Der konsolidierte Auftragsbestand sank um 43,9 % auf 39,6 Millionen Euro, was teilweise auf die bereits abgeschlossenen Lieferungen der vorherigen SmG-Lose zurückzuführen ist. Die CEOTRONICS AG zeigt sich jedoch robust und gut positioniert, um auch ohne die SmG-Aufträge zu wachsen.