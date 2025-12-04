CEOTRONICS AG: Rekordumsatz und starke Prognosen für die Zukunft!
Die CEOTRONICS AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Rekordumsatz von etwa 34,2 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung von 61,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die Auslieferung des zweiten Loses des SmG-Auftrags zurückzuführen, das bis Mitte Dezember 2025 vollständig abgeschlossen sein soll. Trotz dieser Erfolge bleibt die Vergabe des dritten Loses ungewiss, da die zuständigen Ausschüsse des Bundestages erst in den kommenden Wochen über die Einzelprojekte entscheiden werden. Analysten erwarten jedoch, dass ein Auftrag für das dritte Los, das bis zu 50.000 Einheiten umfassen könnte, in naher Zukunft erteilt wird.
Der Auftragseingang für das erste Halbjahr betrug 13,8 Millionen Euro, was signifikant über den Erwartungen liegt, jedoch 33,5 % unter dem Vorjahresniveau. Der konsolidierte Auftragsbestand sank um 43,9 % auf 39,6 Millionen Euro, was teilweise auf die bereits abgeschlossenen Lieferungen der vorherigen SmG-Lose zurückzuführen ist. Die CEOTRONICS AG zeigt sich jedoch robust und gut positioniert, um auch ohne die SmG-Aufträge zu wachsen.
Für das zweite Halbjahr wird ein Umsatz von 25,5 Millionen Euro prognostiziert, unterstützt durch einen Großauftrag über 13,5 Millionen Euro, der bis Ende Mai 2026 ausgeliefert werden soll. Die Analysten von Montega AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die CEOTRONICS AG mit einem Kursziel von 15,00 Euro, was auf ein starkes Wachstum im kommenden Geschäftsjahr hindeutet. Die Gesamtumsatzprognose für die nächsten Jahre bleibt bei 65 Millionen Euro, was die positive Marktentwicklung und die steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland reflektiert.
Die CEOTRONICS AG profitiert von einem ansteigenden Verteidigungshaushalt, der für 2026 auf 108,2 Milliarden Euro festgelegt wurde, was eine Erhöhung im Vergleich zu 2025 darstellt. Diese Entwicklungen bieten eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und stärken die Marktposition des Unternehmens. Die endgültigen Halbjahreszahlen werden voraussichtlich Ende Januar 2026 veröffentlicht.
Die CEOTRONICS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 13,85EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
