    2G Energy: Analysten heben Kursziel auf 38 Euro – Wachstumschancen im Fokus!

    Foto: adobe.stock.com

    Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), in dem die Empfehlung auf „Hinzufügen“ bestätigt und das Kursziel von 37,00 Euro auf 38,00 Euro angehoben wurde. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal hebt hervor, dass trotz schwacher Zahlen im dritten Quartal die Aktie von 2G Energy seit dem Eigenkapitalforum in Frankfurt, wo CFO Friedrich Pehle die Unternehmensstrategie präsentierte, deutlich gestiegen ist.

    Die Analyse identifiziert mehrere Wachstumsfaktoren für 2G Energy. Insbesondere der steigende Energiebedarf im schnell wachsenden Datencentersektor sowie das neue deutsche Biomasse-Paket bieten dem Unternehmen vielversprechende Chancen. Weitere Katalysatoren sind die geplanten Ausschreibungen für Gaskraftwerke in Deutschland und der Einstieg in das Wärmepumpengeschäft. Kurzfristig könnten auch zwei Ausschreibungen für die Ukraine positive Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr haben.

    2G Energy hat seine Umsatzprognose für 2026 bekräftigt, die zwischen 440 Millionen und 490 Millionen Euro liegt, mit einer EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent. Die Analysten von First Berlin halten an ihrer Schätzung von 485 Millionen Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von 9,8 Prozent fest. Sollte 2G den Zuschlag für die Energieversorgung eines großen Datencenters mit über 100 MW erhalten, könnte das Unternehmen seine Prognose für 2026 anpassen und erhöhen.

    Das aktualisierte Discounted Cash Flow (DCF)-Modell hat das Kursziel auf 38 Euro angehoben, was ein Kurspotenzial von 19 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Die Analysten sind optimistisch, dass die strategischen Schritte und die positive Marktentwicklung 2G Energy in eine starke Position bringen werden.

    Insgesamt zeigt die Analyse, dass 2G Energy trotz der Herausforderungen im dritten Quartal gut aufgestellt ist, um von den aktuellen Markttrends zu profitieren. Die Kombination aus wachsendem Energiebedarf, staatlichen Förderungen und neuen Geschäftsfeldern könnte dem Unternehmen helfen, seine Wachstumsziele zu erreichen und den Aktienkurs weiter zu steigern. Die vollständige Analyse ist auf der Website von First Berlin Equity Research verfügbar.



    2G ENERGY

    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 35,10EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
