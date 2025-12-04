Eurowings expandiert am BER: Neue Flüge und mehr Ziele ab 2026!

Im Rahmen des neuen Flugplans wird Eurowings bis zu zwölf Flüge pro Woche nach London-Heathrow anbieten und plant bis zu dreimal wöchentliche Verbindungen nach Lissabon. Zudem werden die Frequenzen zu beliebten Zielen wie Palma de Mallorca, Stockholm und Zürich erhöht. Neu im Flugangebot sind die italienischen Destinationen Olbia und Neapel sowie Kavala in Griechenland. Insgesamt wird die Airline 43 Ziele in 20 Ländern vom BER aus ansteuern, was die Position des Flughafens als wichtigen Verkehrsknotenpunkt weiter stärkt.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant, ihr Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ab dem Sommerflugplan 2026 erheblich auszubauen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden künftig zwei zusätzliche Flugzeuge am BER stationiert, sodass die Gesamtzahl auf neun Maschinen steigt. Flughafenchefin Aletta von Massenbach äußerte sich erfreut über diesen Schritt und betonte das klare Bekenntnis von Eurowings zur Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Lufthansa-Aktien von 5,30 Euro auf 7,50 Euro angehoben und die Bewertung von "Underweight" auf "Neutral" geändert. In ihrem Ausblick auf 2026 betonen die Analysten Alexia Dogani und Harry Gowers, dass sie von einer Verbesserung der Bedingungen im Langstreckenbereich für Lufthansa und Air France-KLM ausgehen und ein Potenzial für höhere Margen sehen. Dennoch bleiben DSV und die Airline-Holding IAG die Favoriten der Experten im europäischen Transportsektor.

Die positive Entwicklung von Eurowings und die angepassten Kursziele der Analysten könnten das Vertrauen in die Lufthansa-Gruppe stärken, insbesondere in Anbetracht der anhaltenden Erholung der Luftfahrtbranche nach den Herausforderungen der letzten Jahre. Die Erweiterung des Flugangebots am BER könnte zudem dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Airline in einem zunehmend umkämpften Markt zu erhöhen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich diese strategischen Entscheidungen auf die Marktposition von Eurowings und die gesamte Lufthansa-Gruppe auswirken werden.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 8,218EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.