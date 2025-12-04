Heidelberg Materials: Aktienrückkauf und Kurszielanhebung durch JPMorgan!

Zuvor, im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025, erwarb das Unternehmen im Rahmen des gleichen Programms insgesamt 77.809 Aktien. Hierbei variierte der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie zwischen 207,77 Euro und 221,61 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von rund 16,94 Millionen Euro führte. Auch diese Transaktionen wurden an der XETR durchgeführt.

Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte die Heidelberg Materials AG mehrere Mitteilungen im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der ersten Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass am 1. Dezember 2025 insgesamt 19.656 Aktien zurückgekauft wurden. Der tägliche gewichtete Durchschnittskurs betrug 218,02 Euro, was zu einem aggregierten Volumen von etwa 4,29 Millionen Euro führte. Der Rückkauf fand an der Börse XETR statt.

Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die die Heidelberg Materials AG im Rahmen der EU-Verordnung über Marktmissbrauch einhalten muss. Die Rückkäufe erfolgen durch ein beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut und sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik „Investor Relations“ dokumentiert.

Zusätzlich zu den Rückkaufmitteilungen gab die US-Bank JPMorgan bekannt, dass sie das Kursziel für die Aktien der Heidelberg Materials AG von 231 auf 260 Euro angehoben hat. Analystin Elodie Rall empfiehlt die Aktie weiterhin mit der Einstufung „Overweight“. Sie sieht insbesondere für 2026 Potenzial im Bereich der Hersteller schwerer Baustoffe in Europa. Während leichtere Baumaterialien voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2026 anziehen werden, zählt Heidelberg Materials zu den Favoriten im Bereich der grundlegenden Struktur eines Gebäudes, auch bekannt als „Heavyside“. Das Unternehmen ist zudem auf der „Analyst Focus List“ von JPMorgan aufgeführt, die die besten Investmentideen der Bank enthält.

Insgesamt zeigt die Heidelberg Materials AG mit ihrem Aktienrückkaufprogramm und der positiven Einschätzung durch Analysten, dass sie sich in einer soliden finanziellen Position befindet und auf Wachstumskurs ist. Die nächsten Schritte im Rückkaufprogramm werden in separaten Mitteilungen bekannt gegeben.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 218EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.