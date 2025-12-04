Vorverhandlungen im Mordfall Brian Thompson: Mangione kämpft um Beweise!
Rund ein Jahr nach der Tötung von Brian Thompson, dem Vorstandschef des US-Krankenversicherers United Healthcare, stehen die Vorverhandlungen gegen den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangione an. Mangione, 27 Jahre alt, hat beantragt, bestimmte Beweise im bevorstehenden Prozess auszuschließen. Dies betrifft insbesondere eine Waffe, die bei seiner Festnahme in einem Rucksack gefunden wurde, sowie einige seiner Äußerungen, die er vor der Belehrung über sein Recht zu schweigen gemacht hatte. Die Verteidigung argumentiert, dass für die Durchsuchung des Rucksacks kein Durchsuchungsbefehl vorlag und die Aussagen daher nicht als Beweismittel verwendet werden sollten.
Am Montag fanden die Vorverhandlungen vor einem Strafgericht in New York statt, bei denen sowohl der Angeklagte als auch seine Anwälte und die Anklage anwesend waren. Die Staatsanwaltschaft hat bereits beantragt, den Einlassungen der Verteidigung nicht zu folgen und die Beweismittel zuzulassen. Die Vorverhandlungen sind auf mehrere Tage angesetzt und betreffen eine Anklage des Bundesstaates New York. Mangione sieht sich zudem weiteren Anklagen auf Bundesebene und im Bundesstaat Pennsylvania gegenüber, darunter Mord, Stalking und waffenrechtliche Verstöße.
Im September hatte die Verteidigung einen ersten Erfolg erzielt, als das Gericht einen Anklagepunkt wegen Terrorismus sowie einen wegen vorsätzlichen Mordes fallen ließ. Ein weniger schwerwiegender Anklagepunkt wegen Mordes bleibt jedoch bestehen. Die US-Justizministerin Pam Bondi hat die Todesstrafe für Mangione gefordert, was von der Verteidigung als politisch motiviert kritisiert wurde. Mangione hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.
Die Tat selbst ereignete sich am 4. Dezember 2024, als Thompson in Manhattan, nahe dem Times Square, aus nächster Nähe erschossen wurde. Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet und führte zu einer weltweiten Fahndung. Mangione floh zunächst auf einem Fahrrad, wurde jedoch fünf Tage später in einem Fast-Food-Restaurant in Altoona, Pennsylvania, festgenommen. Die Umstände der Tat und die anschließende öffentliche Reaktion haben in den USA für viel Aufsehen gesorgt, insbesondere angesichts der weit verbreiteten Frustration über das teure Gesundheitssystem des Landes.
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 339,7EUR auf NYSE (04. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
