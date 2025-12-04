Vorverhandlungen im Mordfall Brian Thompson: Mangione kämpft um Beweise!

Rund ein Jahr nach der Tötung von Brian Thompson, dem Vorstandschef des US-Krankenversicherers United Healthcare, stehen die Vorverhandlungen gegen den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangione an. Mangione, 27 Jahre alt, hat beantragt, bestimmte Beweise im bevorstehenden Prozess auszuschließen. Dies betrifft insbesondere eine Waffe, die bei seiner Festnahme in einem Rucksack gefunden wurde, sowie einige seiner Äußerungen, die er vor der Belehrung über sein Recht zu schweigen gemacht hatte. Die Verteidigung argumentiert, dass für die Durchsuchung des Rucksacks kein Durchsuchungsbefehl vorlag und die Aussagen daher nicht als Beweismittel verwendet werden sollten.

Am Montag fanden die Vorverhandlungen vor einem Strafgericht in New York statt, bei denen sowohl der Angeklagte als auch seine Anwälte und die Anklage anwesend waren. Die Staatsanwaltschaft hat bereits beantragt, den Einlassungen der Verteidigung nicht zu folgen und die Beweismittel zuzulassen. Die Vorverhandlungen sind auf mehrere Tage angesetzt und betreffen eine Anklage des Bundesstaates New York. Mangione sieht sich zudem weiteren Anklagen auf Bundesebene und im Bundesstaat Pennsylvania gegenüber, darunter Mord, Stalking und waffenrechtliche Verstöße.