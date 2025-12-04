    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vorverhandlungen im Mordfall Brian Thompson: Mangione kämpft um Beweise!

    Vorverhandlungen im Mordfall Brian Thompson: Mangione kämpft um Beweise!
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Rund ein Jahr nach der Tötung von Brian Thompson, dem Vorstandschef des US-Krankenversicherers United Healthcare, stehen die Vorverhandlungen gegen den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangione an. Mangione, 27 Jahre alt, hat beantragt, bestimmte Beweise im bevorstehenden Prozess auszuschließen. Dies betrifft insbesondere eine Waffe, die bei seiner Festnahme in einem Rucksack gefunden wurde, sowie einige seiner Äußerungen, die er vor der Belehrung über sein Recht zu schweigen gemacht hatte. Die Verteidigung argumentiert, dass für die Durchsuchung des Rucksacks kein Durchsuchungsbefehl vorlag und die Aussagen daher nicht als Beweismittel verwendet werden sollten.

    Am Montag fanden die Vorverhandlungen vor einem Strafgericht in New York statt, bei denen sowohl der Angeklagte als auch seine Anwälte und die Anklage anwesend waren. Die Staatsanwaltschaft hat bereits beantragt, den Einlassungen der Verteidigung nicht zu folgen und die Beweismittel zuzulassen. Die Vorverhandlungen sind auf mehrere Tage angesetzt und betreffen eine Anklage des Bundesstaates New York. Mangione sieht sich zudem weiteren Anklagen auf Bundesebene und im Bundesstaat Pennsylvania gegenüber, darunter Mord, Stalking und waffenrechtliche Verstöße.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Unitedhealth Group Inc!
    Long
    315,38€
    Basispreis
    2,32
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    365,29€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im September hatte die Verteidigung einen ersten Erfolg erzielt, als das Gericht einen Anklagepunkt wegen Terrorismus sowie einen wegen vorsätzlichen Mordes fallen ließ. Ein weniger schwerwiegender Anklagepunkt wegen Mordes bleibt jedoch bestehen. Die US-Justizministerin Pam Bondi hat die Todesstrafe für Mangione gefordert, was von der Verteidigung als politisch motiviert kritisiert wurde. Mangione hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.

    Die Tat selbst ereignete sich am 4. Dezember 2024, als Thompson in Manhattan, nahe dem Times Square, aus nächster Nähe erschossen wurde. Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet und führte zu einer weltweiten Fahndung. Mangione floh zunächst auf einem Fahrrad, wurde jedoch fünf Tage später in einem Fast-Food-Restaurant in Altoona, Pennsylvania, festgenommen. Die Umstände der Tat und die anschließende öffentliche Reaktion haben in den USA für viel Aufsehen gesorgt, insbesondere angesichts der weit verbreiteten Frustration über das teure Gesundheitssystem des Landes.



    Unitedhealth Group

    +0,31 %
    +2,27 %
    +2,34 %
    +11,16 %
    -49,11 %
    -42,46 %
    +2,43 %
    +174,02 %
    +1.968,67 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 339,7EUR auf NYSE (04. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vorverhandlungen im Mordfall Brian Thompson: Mangione kämpft um Beweise! Rund ein Jahr nach der Tötung von Brian Thompson, dem Vorstandschef des US-Krankenversicherers United Healthcare, stehen die Vorverhandlungen gegen den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangione an. Mangione, 27 Jahre alt, hat beantragt, bestimmte Beweise …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     