    3U HOLDING AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details!

    Die 3U HOLDING AG hat am 2. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wurden die Termine und Formate der kommenden Finanzberichte bekannt gegeben, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht werden.

    Der erste bedeutende Bericht ist der Konzern-Jahresfinanzbericht, der am 31. März 2026 veröffentlicht wird. Dieser Bericht wird auf der Unternehmenswebsite sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zugänglich sein. Die entsprechenden Links für die Veröffentlichung sind auf den Investor-Relations-Seiten der 3U HOLDING AG zu finden.

    Zusätzlich wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 13. August 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen zur Verfügung stehen. Die Veröffentlichung erfolgt ebenfalls über die genannten Links auf der Unternehmenswebsite.

    Des Weiteren kündigte die 3U HOLDING AG die Veröffentlichung von Quartals- und Zwischenmitteilungen an. Die erste Quartalsmitteilung für das erste Halbjahr wird am 12. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt von einer weiteren Quartalsmitteilung für das zweite Halbjahr am 12. November 2026. Beide Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt.

    Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der gesetzliche Meldepflichten sowie Corporate News und Finanznachrichten abdeckt. Die 3U HOLDING AG ist für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich und hat ihren Sitz in Marburg, Deutschland.

    Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie wichtige Informationen über die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens liefern. Die Transparenz und regelmäßige Berichterstattung sind entscheidend für das Vertrauen der Anleger und die Bewertung des Unternehmens an den Kapitalmärkten.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die 3U HOLDING AG ihre Verpflichtungen zur Offenlegung von Finanzinformationen ernst nimmt und die relevanten Daten zeitnah zur Verfügung stellt. Dies ist ein positiver Schritt in Richtung einer transparenten Unternehmensführung und könnte das Interesse von Investoren an der 3U HOLDING AG weiter steigern.



    3U HOLDING

    ISIN:DE0005167902WKN:516790

    Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1,228EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.



