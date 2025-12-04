    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    TAG Immobilien AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

    TAG Immobilien AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Die TAG Immobilien AG hat am 3. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte, die für das Jahr 2026 geplant sind. Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Für das erste Halbjahr 2026 wird eine Quartals-/Zwischenmitteilung angekündigt, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht wird. Das Veröffentlichungsdatum ist der 12. Mai 2026. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren bereitgestellt, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    13,28€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,10€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung erwartet, die am 10. November 2026 veröffentlicht wird. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen verfügbar sein und die entsprechenden Links zu den Finanzberichten sind ebenfalls auf der Website der TAG Immobilien AG zu finden.

    Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die TAG Immobilien AG auch ihren Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Dieser Bericht wird am 18. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2026 ist für den 11. August 2026 geplant und wird ebenfalls in beiden Sprachen verfügbar sein.

    Die TAG Immobilien AG hat ihren Sitz in Hamburg und ist in der Immobilienbranche tätig. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten. Die Berichte werden auf der offiziellen Website der TAG Immobilien AG unter den entsprechenden Investor-Relations-Bereichen zugänglich gemacht.

    Die Bekanntmachung wurde durch den EQS News-Service übermittelt, der für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen zuständig ist. Die TAG Immobilien AG betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und transparent zur Verfügung gestellt werden.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die TAG Immobilien AG weiterhin aktiv in der Kommunikation mit ihren Investoren ist und die gesetzlichen Anforderungen an die Veröffentlichung von Finanzberichten erfüllt.



    TAG Immobilien

    -0,07 %
    -2,55 %
    +0,78 %
    -1,67 %
    -6,66 %
    +128,41 %
    -38,62 %
    +34,98 %
    +1.459,25 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TAG Immobilien AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick! Die TAG Immobilien AG hat am 3. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte, die für das Jahr 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     