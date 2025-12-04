TAG Immobilien AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 wird eine Quartals-/Zwischenmitteilung angekündigt, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht wird. Das Veröffentlichungsdatum ist der 12. Mai 2026. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren bereitgestellt, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.

Die TAG Immobilien AG hat am 3. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte, die für das Jahr 2026 geplant sind. Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung erwartet, die am 10. November 2026 veröffentlicht wird. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen verfügbar sein und die entsprechenden Links zu den Finanzberichten sind ebenfalls auf der Website der TAG Immobilien AG zu finden.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die TAG Immobilien AG auch ihren Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Dieser Bericht wird am 18. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2026 ist für den 11. August 2026 geplant und wird ebenfalls in beiden Sprachen verfügbar sein.

Die TAG Immobilien AG hat ihren Sitz in Hamburg und ist in der Immobilienbranche tätig. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten. Die Berichte werden auf der offiziellen Website der TAG Immobilien AG unter den entsprechenden Investor-Relations-Bereichen zugänglich gemacht.

Die Bekanntmachung wurde durch den EQS News-Service übermittelt, der für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen zuständig ist. Die TAG Immobilien AG betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und transparent zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die TAG Immobilien AG weiterhin aktiv in der Kommunikation mit ihren Investoren ist und die gesetzlichen Anforderungen an die Veröffentlichung von Finanzberichten erfüllt.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.