Renditen steigen: EZB hält an Zinspolitik fest – Was bedeutet das für Anleger?

Am Montag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen merklichen Rückgang. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,45 Prozent auf 128,31 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,75 Prozent anstieg. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in anderen Euro-Ländern wider, wo die Renditen ebenfalls deutlich zulegten. Ein Grund für den Rückgang der Anleihekurse ist die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB), die keine weiteren Leitzinssenkungen in Aussicht stellte. Experten der Commerzbank betonen, dass der Markt sich schwer tut, die Möglichkeit einer Zinssenkung in den kommenden Monaten in Betracht zu ziehen, trotz günstiger Inflationsberichte aus den Mitgliedsländern. Die Verbraucherpreisdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden, könnten weitere Hinweise auf die Inflation in der Eurozone geben.

Am Dienstag setzte sich der Trend fort, wenn auch in geringerem Maße. Der Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 128,23 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,76 Prozent. Die Marktteilnehmer warteten auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone, wobei keine großen Überraschungen erwartet werden. Volkswirte prognostizieren eine unveränderte Jahresinflationsrate von 2,1 Prozent für November. Die EZB wird voraussichtlich nicht unter Druck geraten, ihre Zinspolitik zu lockern, da sie mit einem Leitzins von 2,0 Prozent gut positioniert ist.

In den USA wurden am Dienstag keine bedeutenden Konjunkturdaten erwartet, was zu einer Stabilität auf dem Markt führte. Der Euro-Bund-Future sank leicht um 0,01 Prozent auf 128,26 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,75 Prozent blieb. Die Renditen in der Eurozone verteidigten ihre Aufschläge vom Vortag.

Ein unerwarteter Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone um 2,2 Prozent im November, verglichen mit 2,1 Prozent im Vormonat, verstärkte die Diskussion über die Inflationsentwicklung. Insbesondere der Preisanstieg im Dienstleistungssektor trug zu dieser Erhöhung bei. Die Kerninflation blieb bei 2,4 Prozent, was darauf hindeutet, dass die EZB die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau halten könnte, um die Inflation im Griff zu behalten.

