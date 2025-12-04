Nexus Uranium sichert sich großes Uranprojekt in South Dakota – Chancen nutzen!

Der CEO von Nexus, Jeremy Poirier, betont die strategische Bedeutung dieses Erwerbs, insbesondere nach der Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung. Dies könnte die Rolle inländischer Uranprojekte in etablierten Bergbaurevieren zur Sicherstellung der Energieversorgung in den USA stärken. Der Erwerb des „Chord“-Projekts folgt auf die Übernahme des Uranportfolios von Basin Uranium Corp. im September 2025.

Nexus Uranium Corp. hat eine Kaufvereinbarung unterzeichnet, um sämtliche Anteile am Uranprojekt „Chord“ in Fall River County, South Dakota, zu erwerben. Diese Vereinbarung ersetzt eine frühere Optionsvereinbarung und ermöglicht dem Unternehmen den vollständigen Erwerb der Eigentumsrechte an dem 3.640 Acres großen Konzessionsgebiet, das über vermutete Mineralressourcen von 2,75 Millionen Pfund U3O8 verfügt. Der durchschnittliche Gehalt beträgt 810 ppm bei einer Mächtigkeit von 8,5 Fuß. Nexus plant, die Mineralisierung südlich der bekannten „October-Jinx“-Mineralisierung zu erweitern und das Potenzial für eine In-situ-Gewinnung (ISR) zu bewerten. Ein Explorations- und Bohrprogramm soll voraussichtlich Anfang 2026 beginnen.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion sehen eine Barzahlung von 100.000 USD sowie die Ausgabe von 250.000 Stammaktien an die Verkäufer vor. Diese behalten eine Net Smelter Returns-Royalty von 1,0 % auf die zukünftige Produktion, wobei Nexus das Recht hat, 50 % dieser Royalty vor Beginn der kommerziellen Produktion für 1.000.000 USD zurückzukaufen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den USA konzentriert. Neben „Chord“ besitzt das Unternehmen auch Projekte in South Dakota, Wyoming und Utah sowie das Uranprojekt „Mann Lake“ in Saskatchewan. Die strategische Neuausrichtung auf umweltfreundliche Uranförderung und die Entwicklung von Technologien wie ISR positionieren Nexus gut für die wachsende Nachfrage nach Uran, die durch den Bau neuer Reaktoren und den Einsatz von Small Modular Reactors (SMRs) angetrieben wird.

Die Marktbedingungen für Uran sind günstig, da die Nachfrage voraussichtlich zwischen 5,3 und 7,6 Prozent jährlich bis 2040 wachsen wird. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen und der Abhängigkeit von Uranlieferungen aus politisch instabilen Regionen wird die Bedeutung inländischer Uranprojekte weiter zunehmen. Nexus Uranium sieht sich in einer starken Position, um von diesen Trends zu profitieren und nachhaltige Wertschöpfung für Investoren zu generieren.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 0,784EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.