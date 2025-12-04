RWE startet dritte Tranche: 500 Millionen Euro für Aktienrückkauf**

Die erste Tranche des Rückkaufprogramms, die ein Volumen von 500 Millionen Euro umfasste, wurde bereits am 28. Mai 2025 erfolgreich abgeschlossen. Am 2. Dezember 2025 wurde auch die zweite Tranche planmäßig beendet, in deren Rahmen 12.918.709 Aktien zu einem Gesamtpreis von 500 Millionen Euro zurückgekauft wurden.

Am 2. Dezember 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich am 12. November 2024 angekündigt wurde. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro und soll innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden. Ziel des Rückkaufprogramms ist es, das Kapital der Gesellschaft zu reduzieren, indem die zurückgekauften Aktien eingezogen werden.

Für die dritte Tranche, die am 3. Dezember 2025 beginnt, plant RWE den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro, wobei maximal 45.629.815 Aktien über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ausgewählte multilaterale Handelssysteme innerhalb der EU erworben werden sollen. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage einer Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 30. April 2025 beschlossen wurde. Diese Ermächtigung erlaubt den Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals.

Die RWE Aktiengesellschaft hat ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Rückkaufprogramms beauftragt, das unabhängig Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs trifft. Der Rückkauf wird unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Vorschriften durchgeführt, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die den Handel mit eigenen Aktien regelt. Der Preis pro Aktie darf dabei nicht mehr als 10 % über oder unter dem arithmetischen Mittel der Schlussauktionspreise der letzten drei Börsentage liegen.

Zusätzlich wurden im Zeitraum vom 24. November bis zum 2. Dezember 2025 insgesamt 988.146 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche erworben. Die Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 43,70 Euro pro Aktie gekauft. RWE wird regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufprogramms informieren und die entsprechenden Informationen auf ihrer Website bereitstellen.

Insgesamt zeigt das Rückkaufprogramm von RWE eine strategische Maßnahme zur Kapitalrückführung und zur Stärkung des Aktienkurses, während gleichzeitig die Flexibilität und Unabhängigkeit des beauftragten Kreditinstituts gewahrt bleibt.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 43,94EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.