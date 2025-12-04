    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Re:Position your IT: All for One präsentiert innovatives Service-Portfolio!

    Die All for One Group SE hat am 3. Dezember 2025 ihr neues Service-Portfolio unter dem Motto „Re:Position your IT“ vorgestellt, das Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Nutzung von IT-Innovationen unterstützen soll. Dieses Portfolio umfasst vier neue Service-Cluster, die Lösungen für aktuelle IT-Herausforderungen bieten, darunter Update-Management, Cloud-Migration und Systemintegration. Ziel ist es, Unternehmen eine kontinuierliche IT-Innovation zu ermöglichen und deren Geschäftserfolg nachhaltig zu stärken.

    In einer Zeit, in der sich die Anforderungen an IT-Abteilungen rasant ändern, setzt All for One auf proaktive Begleitung und kontinuierliche Betreuung. Der Fokus hat sich von Stabilität und technischem Betrieb hin zu Geschwindigkeit, Flexibilität und Innovation verschoben. Große Technologieanbieter wie SAP und Microsoft bringen immer schneller neue Lösungen auf den Markt, was Unternehmen vor die Herausforderung stellt, diese Innovationen sinnvoll zu bewerten und in den Geschäftsbetrieb zu integrieren. Gleichzeitig sehen sich viele Unternehmen mit Budgetdruck und Fachkräftemangel konfrontiert, was die zukunftssichere Aufstellung ihrer IT erschwert.

    Das neue Service-Portfolio von All for One adressiert diese Herausforderungen durch einen Ansatz, der als „Transformation as a Service“ bezeichnet wird. Die vier Service-Cluster sind:

    1. **Flow**: Integration von SAP- und Microsoft-Systemen für verbesserte Prozessflüsse.

    2. **Pulse**: Proaktive Nutzung der Innovationszyklen von SAP und Microsoft, einschließlich Sicherheitsmanagement.

    3. **Elevate**: Optimierung der Technologie-Landschaft und Standardisierung von Geschäftsprozessen.

    4. **Connect**: Modernisierung der Prozesslandschaft durch modulare und skalierbare Lösungen.

    Die Entwicklung des Portfolios erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen, um praxisnahe Lösungen für reale Herausforderungen zu schaffen. Der Co-Creation-Ansatz ermöglicht es, spezifische Pain Points der IT-Teams zu adressieren und maßgeschneiderte Services anzubieten.

    Zusätzlich wird ein Event am 11. Februar 2026 in Filderstadt stattfinden, bei dem Interessierte die neuen Smart Services live erleben und in Workshops praxisnahe Lösungen für zentrale IT-Herausforderungen erarbeiten können.

    All for One ist ein internationaler IT- und Service-Provider mit starkem Fokus auf SAP und unterstützt über 4.000 Kunden in der nachhaltigen Unternehmenstransformation. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 504 Millionen Euro und positioniert sich als führender SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.



    All for One Group

    +0,48 %
    +5,60 %
    +0,48 %
    -8,59 %
    -25,89 %
    -13,54 %
    -22,28 %
    -44,37 %
    +86,59 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000

    Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,40EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Re:Position your IT: All for One präsentiert innovatives Service-Portfolio! Die All for One Group SE hat am 3. Dezember 2025 ihr neues Service-Portfolio unter dem Motto „Re:Position your IT“ vorgestellt, das Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Nutzung von IT-Innovationen unterstützen soll. Dieses Portfolio …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     