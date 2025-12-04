Re:Position your IT: All for One präsentiert innovatives Service-Portfolio!

In einer Zeit, in der sich die Anforderungen an IT-Abteilungen rasant ändern, setzt All for One auf proaktive Begleitung und kontinuierliche Betreuung. Der Fokus hat sich von Stabilität und technischem Betrieb hin zu Geschwindigkeit, Flexibilität und Innovation verschoben. Große Technologieanbieter wie SAP und Microsoft bringen immer schneller neue Lösungen auf den Markt, was Unternehmen vor die Herausforderung stellt, diese Innovationen sinnvoll zu bewerten und in den Geschäftsbetrieb zu integrieren. Gleichzeitig sehen sich viele Unternehmen mit Budgetdruck und Fachkräftemangel konfrontiert, was die zukunftssichere Aufstellung ihrer IT erschwert.

Die All for One Group SE hat am 3. Dezember 2025 ihr neues Service-Portfolio unter dem Motto „Re:Position your IT“ vorgestellt, das Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Nutzung von IT-Innovationen unterstützen soll. Dieses Portfolio umfasst vier neue Service-Cluster, die Lösungen für aktuelle IT-Herausforderungen bieten, darunter Update-Management, Cloud-Migration und Systemintegration. Ziel ist es, Unternehmen eine kontinuierliche IT-Innovation zu ermöglichen und deren Geschäftserfolg nachhaltig zu stärken.

Das neue Service-Portfolio von All for One adressiert diese Herausforderungen durch einen Ansatz, der als „Transformation as a Service“ bezeichnet wird. Die vier Service-Cluster sind:

1. **Flow**: Integration von SAP- und Microsoft-Systemen für verbesserte Prozessflüsse.

2. **Pulse**: Proaktive Nutzung der Innovationszyklen von SAP und Microsoft, einschließlich Sicherheitsmanagement.

3. **Elevate**: Optimierung der Technologie-Landschaft und Standardisierung von Geschäftsprozessen.

4. **Connect**: Modernisierung der Prozesslandschaft durch modulare und skalierbare Lösungen.

Die Entwicklung des Portfolios erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen, um praxisnahe Lösungen für reale Herausforderungen zu schaffen. Der Co-Creation-Ansatz ermöglicht es, spezifische Pain Points der IT-Teams zu adressieren und maßgeschneiderte Services anzubieten.

Zusätzlich wird ein Event am 11. Februar 2026 in Filderstadt stattfinden, bei dem Interessierte die neuen Smart Services live erleben und in Workshops praxisnahe Lösungen für zentrale IT-Herausforderungen erarbeiten können.

All for One ist ein internationaler IT- und Service-Provider mit starkem Fokus auf SAP und unterstützt über 4.000 Kunden in der nachhaltigen Unternehmenstransformation. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 504 Millionen Euro und positioniert sich als führender SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,40EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.