    Euro im Aufwind: Starker Anstieg trotz US-Wirtschaftsdaten!

    Am Montag schwankte der Euro um die Marke von 1,16 US-Dollar und notierte im New Yorker Handel bei 1,1608 US-Dollar, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Freitag darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1646 Dollar fest. Der Dollar kostete somit 0,8586 Euro. Zu Beginn des Handels fiel der Euro kurzzeitig unter die 1,16-Dollar-Marke, erholte sich jedoch und erreichte ein Tageshoch von 1,1653 Dollar. Am Nachmittag fiel der Kurs wieder, was teilweise auf negative Stimmungsdaten aus der US-Industrie zurückzuführen war. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisierte eine anhaltende Schwäche in der produzierenden Industrie, was die Unsicherheit in Bezug auf die Zollpolitik und geopolitische Spannungen unterstrich. Experten sehen eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem herausfordernden Marktumfeld als nicht unwahrscheinlich an.

    Am Mittwoch setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort und kostete im frühen Handel 1,1645 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1614 Dollar festgelegt. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtete sich auf die bevorstehenden US-Konjunkturdaten, insbesondere den ADP-Report zum Arbeitsmarkt, der ein schwaches Beschäftigungswachstum erwarten ließ. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister wurde jedoch optimistischer eingeschätzt. Die Helaba warnte, dass der Inflationsdruck in den USA weiterhin hoch sei, was die Fed vor Herausforderungen stelle, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zinssenkungen.

    Im weiteren Verlauf des Mittwochs stieg der Euro auf 1,1674 US-Dollar, unterstützt durch die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten bestätigten diese Erwartung, insbesondere der unerwartete Rückgang der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft. Trotz einer positiven Stimmung im ISM-Index bleibt die Beschäftigungskomponente unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

    Am Dienstag bewegte sich der Euro nur wenig und notierte bei 1,1616 US-Dollar. Die Inflationsrate in der Eurozone stieg im November auf 2,2 Prozent, was über den Erwartungen der EZB liegt. Dies könnte die EZB dazu veranlassen, die Leitzinsen stabil zu halten. Im Gegensatz dazu wird in den USA eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte für die nächste Woche als wahrscheinlich angesehen. Die Unsicherheit über die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten bleibt bestehen, da viele offizielle Statistiken aufgrund eines Regierungsstillstands verspätet sind.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
