Wiener Börse auf Rekordkurs: ATX übertrifft Allzeithoch trotz Eurozone-Sorgen!

In der vergangenen Woche zeigte sich die Wiener Börse in einer beeindruckenden Rekordlaune, während andere europäische Märkte eher verhalten reagierten. Am Montag schloss der ATX mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 5.045,37 Punkten und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort, nachdem er in der Vorwoche ein Allzeithoch erreicht hatte. Auch der ATX Prime stieg um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Punkte und näherte sich seinem Rekordstand von 2007. Trotz negativer Signale aus der Eurozone, wie enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Industrie und falkenhaften Äußerungen der japanischen Notenbank, blieb der heimische Markt stabil. Positive Impulse kamen von den Friedensgesprächen in der Ukraine und den gesunkenen Zinserwartungen in den USA.

Am Dienstag setzte sich der Aufwärtstrend fort, der ATX gewann 0,52 Prozent und erreichte 5.071,68 Punkte, während der ATX Prime um 0,43 Prozent auf 2.520,85 Punkte stieg. Damit übertraf der ATX Prime sein über 18 Jahre altes Allzeithoch. Die Marktteilnehmer warteten auf Inflationsdaten aus der Eurozone, die jedoch keine klaren Impulse lieferten. Die Bankaktien, insbesondere die Erste Group, profitierten von positiven Analystenkommentaren und stiegen um 3,7 Prozent. Die Analysten von Barclays hatten das Kursziel für die Erste-Aktien deutlich angehoben, was das Vertrauen in die Wachstumsdynamik in Osteuropa und den möglichen Wiederaufbau in der Ukraine stärkte.

Am Mittwoch erlebte die Wiener Börse eine leichte Korrektur, der ATX fiel um 0,42 Prozent auf 5.050,17 Punkte. Zu Beginn des Handels hatte der Index ein neues Allzeithoch von über 5.075 Punkten erreicht. Die Marktakteure beobachteten weiterhin die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt, wobei die Gespräche zwischen Russland und den USA keine signifikanten Fortschritte zeigten. Einige Aktien, die als potenzielle Profiteure eines Friedens gelten, gaben nach, während andere, wie Porr und Strabag, Gewinne verzeichneten.

Insgesamt zeigt die Wiener Börse eine bemerkenswerte Resilienz und Dynamik, während sie sich in einem herausfordernden europäischen Umfeld behauptet. Analysten bleiben optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen, insbesondere im Bankensektor und bei Unternehmen, die von einem möglichen Wiederaufbau in der Ukraine profitieren könnten.

