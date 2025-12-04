    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Scout24 startet neues Aktienrückkaufprogramm: 500 Millionen Euro geplant!

    Foto: Scout24 SE

    Scout24 SE hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 25. bis 28. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 14.963 Aktien im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms, das ursprünglich am 3. April 2025 angekündigt wurde. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen getätigt, darunter CEUX, TQEX und XETA, und zu einem gewichteten Durchschnittskurs von etwa 87,50 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 hat Scout24 insgesamt 708.795 Aktien zurückgekauft.

    Zusätzlich gab Scout24 am 3. Dezember 2025 bekannt, dass ein neues Rückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen wurde. Dieses neue Programm wird in einer oder mehreren Tranchen über die Börse durchgeführt und soll voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen, mit einem Abschluss bis spätestens im zweiten Quartal 2028. Um die Effizienz des aktuellen Rückkaufprogramms zu steigern, wurde das Ende der laufenden Rückkaufphase auf den 23. Januar 2026 vorgezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des aktuellen Programms bereits 721.570 Aktien erworben.

    Die Entscheidung, ein neues Rückkaufprogramm aufzulegen, zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung und die Absicht, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Scout24 betont, dass es sich das Recht vorbehält, das Rückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen. Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Investor-Relations-Website von Scout24 verfügbar.

    Insgesamt spiegelt die Strategie von Scout24, Aktien zurückzukaufen, eine proaktive Haltung gegenüber der Kapitalstruktur und den Aktionärsinteressen wider. Die Kombination aus dem bestehenden und dem neuen Rückkaufprogramm könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Marktposition des Unternehmens festigen. Analysten und Investoren werden die Entwicklungen in den kommenden Wochen genau beobachten, insbesondere die Details zum neuen Rückkaufprogramm und dessen Auswirkungen auf den Aktienkurs.



    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 88,88EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
