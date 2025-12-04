Vossloh platziert 600 Millionen Euro Schuldscheindarlehen – Vertrauen des Marktes!

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat am 1. Dezember 2025 erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Millionen Euro platziert. Diese Mittel dienen primär der Refinanzierung des Kaufpreises für die Übernahme des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba, die am 1. Oktober 2025 abgeschlossen wurde. Ursprünglich war geplant, die Mittel ausschließlich zur Ablösung einer Brückenfinanzierung zu verwenden, die im Rahmen der Akquisition aufgenommen wurde. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren konnte das Platzierungsvolumen jedoch erheblich ausgeweitet werden. Dies ermöglicht es Vossloh, neben der Brückenfinanzierung auch ein zuvor aufgenommenes langfristiges Darlehen sowie weitere fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig zu refinanzieren.

Die Transaktion war aufgrund der attraktiven Konditionen, die am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert wurden, deutlich überzeichnet. Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung und eines Großteils des langfristigen Darlehens fand am 28. November 2025 statt, während eine zweite Auszahlung für Februar 2026 geplant ist. Die neuen Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und bieten sowohl feste als auch variable Zinssätze.