    Vossloh platziert 600 Millionen Euro Schuldscheindarlehen – Vertrauen des Marktes!

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Die Vossloh Aktiengesellschaft hat am 1. Dezember 2025 erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Millionen Euro platziert. Diese Mittel dienen primär der Refinanzierung des Kaufpreises für die Übernahme des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba, die am 1. Oktober 2025 abgeschlossen wurde. Ursprünglich war geplant, die Mittel ausschließlich zur Ablösung einer Brückenfinanzierung zu verwenden, die im Rahmen der Akquisition aufgenommen wurde. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren konnte das Platzierungsvolumen jedoch erheblich ausgeweitet werden. Dies ermöglicht es Vossloh, neben der Brückenfinanzierung auch ein zuvor aufgenommenes langfristiges Darlehen sowie weitere fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig zu refinanzieren.

    Die Transaktion war aufgrund der attraktiven Konditionen, die am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert wurden, deutlich überzeichnet. Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung und eines Großteils des langfristigen Darlehens fand am 28. November 2025 statt, während eine zweite Auszahlung für Februar 2026 geplant ist. Die neuen Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und bieten sowohl feste als auch variable Zinssätze.

    Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG, betonte, dass die hohe Nachfrage nach den Schuldscheindarlehen ein klares Vertrauenssignal des Kapitalmarkts in die Strategie und Finanzstärke von Vossloh darstellt. Die Akquisition von Sateba ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, die Marktposition im Bereich der Betonschwellen zu stärken und die langfristige Perspektive des Unternehmens zu sichern.

    Die Schuldschein-Transaktion wurde von BayernLB, Landesbank Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken als Joint Lead Arranger begleitet, wobei die Landesbank Baden-Württemberg auch als Zahlstelle fungiert. Vossloh ist ein international tätiger Technologiekonzern, der sich auf Produkte und Dienstleistungen rund um den Schienenverkehr spezialisiert hat und in über 100 Ländern aktiv ist. Mit einem Umsatz von 1,21 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024 und rund 4.200 Mitarbeitenden ist Vossloh ein bedeutender Akteur in der Branche und setzt auf nachhaltige Unternehmensführung und Klimaschutz.



    Vossloh

    ISIN:DE0007667107WKN:766710

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 69,75EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
