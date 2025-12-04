    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Letzte Zeugin im Nord Stream 2-Ausschuss: Schwesig vor dem Landtag!

    Letzte Zeugin im Nord Stream 2-Ausschuss: Schwesig vor dem Landtag!
    Foto:

    Im Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags, der sich mit dem Bau der Nord Stream 2-Pipeline beschäftigt, wird am Freitag die letzte Zeugin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von Mecklenburg-Vorpommern, angehört. Bisher wurden 90 Zeuginnen und Zeugen befragt, darunter prominente Persönlichkeiten wie die ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Angela Merkel (CDU), die von 2005 bis 2021 im Amt war, wurde jedoch nicht als Zeugin geladen, was zu Diskussionen führt.

    Die Opposition, vertreten durch Hannes Damm von den Grünen, äußerte, dass eine gemeinsame Unterschrift aller drei demokratischen Oppositionsfraktionen (CDU, FDP, Grüne) erforderlich gewesen wäre, um Merkel zu laden. Diese Unterstützung konnte nicht erreicht werden, was die Möglichkeit einer Befragung ausschloss. Damm betonte, dass Merkels Haltung zur Gründung der Klimaschutzstiftung von Interesse gewesen wäre, da diese Stiftung als Schutzmantel für den Bau von Nord Stream 2 diente, der von den USA und osteuropäischen Ländern kritisch betrachtet wurde.

    Thomas Krüger von der SPD wies darauf hin, dass der Ausschuss nicht zu einer parteipolitischen Bühne werden solle und dass er keine neuen Erkenntnisse von Merkel erwarte. Er betonte die Notwendigkeit, den Ausschuss sachlich zu führen und nicht für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Daniel Trepsdorf von den Linken stellte fest, dass die von der Bundesregierung gelieferten Dokumente keine Anhaltspunkte für aufklärende Aussagen von Merkel lieferten und dass der Ausschuss sich auf das Handeln der Landesregierung konzentrieren solle.

    Sebastian Ehlers von der CDU erklärte, dass die Vernehmung Merkels nicht beantragt wurde, da der Ausschuss das Verhalten der Landesregierung und nicht der Bundesregierung untersuche. Michael Meister von der AfD äußerte, dass die Partei Merkel gerne befragt hätte, jedoch keine Unterstützung von anderen Parteien erhielt. Er wies darauf hin, dass Merkel die Kommunikation rund um Nord Stream 2 an ihren Kanzleramtschef delegiert hatte.

    Die FDP bedauerte ebenfalls, dass Merkel nicht als Zeugin geladen wurde, da die erforderliche Stimmenzahl für eine Ladung nicht erreicht werden konnte. Die Diskussion um die Nichtladung Merkels wirft Fragen zur Transparenz und Verantwortlichkeit in Bezug auf die Entscheidungen rund um die umstrittene Pipeline auf.



    Erdgas

    +1,10 %
    +8,97 %
    +19,75 %
    +65,68 %
    +67,55 %
    -14,08 %
    +103,71 %
    +132,69 %
    +55,01 %

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 4,966USD auf Ariva Indikation (03. Dezember 2025, 22:05 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Letzte Zeugin im Nord Stream 2-Ausschuss: Schwesig vor dem Landtag! Im Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags, der sich mit dem Bau der Nord Stream 2-Pipeline beschäftigt, wird am Freitag die letzte Zeugin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von Mecklenburg-Vorpommern, angehört. Bisher wurden 90 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     