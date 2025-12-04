Letzte Zeugin im Nord Stream 2-Ausschuss: Schwesig vor dem Landtag!

Die Opposition, vertreten durch Hannes Damm von den Grünen, äußerte, dass eine gemeinsame Unterschrift aller drei demokratischen Oppositionsfraktionen (CDU, FDP, Grüne) erforderlich gewesen wäre, um Merkel zu laden. Diese Unterstützung konnte nicht erreicht werden, was die Möglichkeit einer Befragung ausschloss. Damm betonte, dass Merkels Haltung zur Gründung der Klimaschutzstiftung von Interesse gewesen wäre, da diese Stiftung als Schutzmantel für den Bau von Nord Stream 2 diente, der von den USA und osteuropäischen Ländern kritisch betrachtet wurde.

Im Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags, der sich mit dem Bau der Nord Stream 2-Pipeline beschäftigt, wird am Freitag die letzte Zeugin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von Mecklenburg-Vorpommern, angehört. Bisher wurden 90 Zeuginnen und Zeugen befragt, darunter prominente Persönlichkeiten wie die ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Angela Merkel (CDU), die von 2005 bis 2021 im Amt war, wurde jedoch nicht als Zeugin geladen, was zu Diskussionen führt.

Thomas Krüger von der SPD wies darauf hin, dass der Ausschuss nicht zu einer parteipolitischen Bühne werden solle und dass er keine neuen Erkenntnisse von Merkel erwarte. Er betonte die Notwendigkeit, den Ausschuss sachlich zu führen und nicht für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Daniel Trepsdorf von den Linken stellte fest, dass die von der Bundesregierung gelieferten Dokumente keine Anhaltspunkte für aufklärende Aussagen von Merkel lieferten und dass der Ausschuss sich auf das Handeln der Landesregierung konzentrieren solle.

Sebastian Ehlers von der CDU erklärte, dass die Vernehmung Merkels nicht beantragt wurde, da der Ausschuss das Verhalten der Landesregierung und nicht der Bundesregierung untersuche. Michael Meister von der AfD äußerte, dass die Partei Merkel gerne befragt hätte, jedoch keine Unterstützung von anderen Parteien erhielt. Er wies darauf hin, dass Merkel die Kommunikation rund um Nord Stream 2 an ihren Kanzleramtschef delegiert hatte.

Die FDP bedauerte ebenfalls, dass Merkel nicht als Zeugin geladen wurde, da die erforderliche Stimmenzahl für eine Ladung nicht erreicht werden konnte. Die Diskussion um die Nichtladung Merkels wirft Fragen zur Transparenz und Verantwortlichkeit in Bezug auf die Entscheidungen rund um die umstrittene Pipeline auf.

