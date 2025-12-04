    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    Fresenius Medical Care: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Anlegervertrauen!

    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care AG hat am 1. Dezember 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die im Rahmen der EU-Verordnung Nr. 596/2014 bekanntgegeben wurde. Diese Mitteilung bezieht sich auf den laufenden Aktienrückkauf des Unternehmens, der am 11. August 2025 begonnen wurde. Im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025 erwarb Fresenius Medical Care insgesamt 509.232 eigene Aktien. Der Rückkauf erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut, und das Unternehmen plant, regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufs zu informieren.

    Die Details der zurückgekauften Aktien sind wie folgt: Am 24. November 2025 wurden 298 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 40,66 EUR sowie weitere 4.937 Aktien zu 40,69 EUR und 158 Aktien zu 40,79 EUR erworben. Der größte Teil der Käufe an diesem Tag entfiel auf 28.926 Aktien zu 41,07 EUR. An den folgenden Tagen wurden ebenfalls signifikante Mengen zurückgekauft, darunter 139.240 Aktien am 26. November zu einem Preis von 41,29 EUR und 141.000 Aktien am 27. November zu 41,17 EUR. Insgesamt wurden im Rahmen dieses Rückkaufs bislang 8.517.015 Aktien erworben.

    Zusätzlich zu dieser Mitteilung veröffentlichte Fresenius Medical Care am 3. Dezember 2025 eine Stimmrechtsmitteilung, die Informationen über den Erwerb oder die Veräußertung eigener Aktien gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG enthält. Diese Mitteilung zeigt, dass der Aktienanteil des Unternehmens nun 3,0561 % beträgt, was 8.967.015 Aktien entspricht. Dies stellt eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur letzten Veröffentlichung dar, in der der Anteil bei 0 % lag.

    Fresenius Medical Care AG, mit Sitz in Bad Homburg, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dialyse und bietet Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen an. Die kontinuierliche Rückkaufstrategie könnte darauf abzielen, den Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Die regelmäßige Kommunikation über den Fortschritt des Rückkaufs ist ein Zeichen für Transparenz und könnte das Interesse der Anleger an der Aktie weiter fördern. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



