Umwelttechnologie boomt: Deutschland verliert im globalen Wettlauf!

Die Schätzung basiert auf den Umsätzen in acht Wirtschaftsbereichen, die Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen nutzen, darunter Logistik, Energieversorgung, Klimafolgenanpassung, Industrie, Bau, Finanzwesen, Recycling, Landwirtschaft sowie CO2- und Methan-Management. Trotz der ambitionierten Klimaziele der EU und Deutschlands wird jedoch festgestellt, dass diese Länder im Bereich Umwelttechnologien an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, insbesondere gegenüber China, das sich als führend in der Umwelttechnologie etabliert hat.

Die Umwelttechnologie hat sich laut einer Analyse der Unternehmensberatung BCG und des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu einer der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit entwickelt, trotz zunehmenden politischen Widerstands. Im vergangenen Jahr überschritten die globalen Umsätze mit umweltfreundlicher Technologie die Marke von fünf Billionen Dollar, was die Branche zur zweitgrößten nach der Informationstechnologie macht. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von sieben Billionen Dollar prognostiziert.

Die Studie hebt hervor, dass China mehr in Umwelttechnologien investiert als andere Regionen und damit seine Kontrolle über die Wertschöpfungsketten in diesem Sektor festigt. Im Jahr 2022 investierte China 659 Milliarden Dollar in CO2-freie Energieversorgung, während Europa und die USA mit 410 Milliarden bzw. 310 Milliarden Dollar deutlich hinterherhinken. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich das Epizentrum der Innovation im Bereich Umwelttechnologie von den traditionellen westlichen Zentren nach China verlagert.

Die Herausforderungen für Deutschland und die EU sind vielfältig. Hohe Strompreise, lange Genehmigungsverfahren und unzureichende Investitionsanreize hemmen den Fortschritt. Jens Burchardt von BCG betont, dass deutsche Unternehmen aufgrund ihrer Ingenieurs- und Technologiestärke eigentlich gute Chancen im Bereich der Green Economy hätten, jedoch zunehmend ins Hintertreffen geraten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Umwelttechnologie trotz politischer Widerstände und interner Herausforderungen ein enormes Wachstumspotenzial aufweist. Die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Innovationskraft zu fördern, ist für die EU und Deutschland von zentraler Bedeutung, um im globalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen.

