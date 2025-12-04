Aareal Bank: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant die Aareal Bank die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung am 7. Mai 2026. Diese wird sowohl auf der deutschen als auch auf der englischen Version ihrer Website veröffentlicht. Der Zugang zu den Berichten erfolgt über die jeweiligen Links auf dem Investorenportal der Bank. Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung am 5. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Aareal Bank AG hat am 2. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bereitgestellt werden. Die Bank hat die Termine für die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte im Jahr 2026 bekannt gegeben, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar sein werden.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die Aareal Bank am 26. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind über die gleichen Online-Ressourcen zugänglich. Darüber hinaus ist für den 6. August 2026 die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr (Q2) geplant.

Die Aareal Bank AG, mit Sitz in Wiesbaden, Deutschland, betont in ihrer Mitteilung, dass sie für den Inhalt der veröffentlichten Berichte verantwortlich ist. Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen zuständig ist.

Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der Aareal Bank AG bieten. Die regelmäßige Bereitstellung von Informationen ermöglicht es den Stakeholdern, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Performance der Bank im Kontext des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds zu bewerten.

Insgesamt zeigt die Aareal Bank AG mit dieser Vorabbekanntmachung ihr Engagement für Transparenz und Informationsbereitstellung, was für das Vertrauen der Investoren und die Marktposition der Bank von entscheidender Bedeutung ist.

Aareal Bank 9,875 % wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 107,3USD auf Stuttgart (03. Dezember 2025, 21:45 Uhr) gehandelt.