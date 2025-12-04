NTT DATA übernimmt SPRO: Stärkung der SAP-Kompetenzen in der Agrarindustrie!

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    NTT DATA Business Solutions, ein global führender IT-Service-Provider mit Schwerpunkt auf SAP, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von SPRO IT Solutions unterzeichnet, einem bedeutenden SAP-Anbieter in der brasilianischen Agrarindustrie. Die Übernahme wird nach Genehmigung durch den brasilianischen Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) abgeschlossen. SPRO, gegründet im Jahr 2008, hat sich als führender IT-Dienstleister in der Agrarbranche etabliert und bietet umfassendes Fachwissen in verschiedenen Produktionsketten, darunter Getreidebeschaffung, tierisches Protein und Biokraftstoffe.

    Das Unternehmen unterstützt Agrarunternehmen, Genossenschaften und Handelsfirmen in Brasilien und fördert die intelligente Integration entlang der gesamten Agrarkette. Als SAP Gold Partner arbeitet SPRO mit großen Technologieanbietern wie SAP, AWS, Microsoft und Google zusammen, um die digitale Transformation seiner Kunden voranzutreiben. Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions, betont, dass Brasilien zu den zehn wichtigsten Märkten für IT-Dienstleistungen gehört und die Agrarindustrie eine zentrale Rolle spielt. Die Übernahme von SPRO wird die SAP-Kompetenzen von NTT DATA in dieser Schlüsselbranche erweitern und das regionale Engagement für Innovation und Wachstum stärken.

    SPRO bietet eine Softwareplattform und Dienstleistungen an, die operative Effizienz und nachhaltige Praktiken unterstützen. Mit Standorten in den wichtigsten Agrarregionen Brasiliens hat sich das Unternehmen als Technologieführer etabliert und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "SAP Delivery Excellence Award". Die Übernahme eröffnet NTT DATA neue Möglichkeiten für Cross-Selling und Upselling und fördert den Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens.

    Ricardo Fachin, Managing Director von NTT DATA Business Solutions Brazil, hebt hervor, dass die Agrarindustrie etwa 29,4 % des brasilianischen BIP ausmacht und einen signifikanten Anteil an den Exporten hat. Durch die Expertise von SPRO in wichtigen Produktionsketten kann NTT DATA sein Angebot an innovativen Lösungen erweitern und die internationale Expansion vorantreiben.

    Almir Miguel Meinerz, CEO von SPRO, sieht den Beitritt zu NTT DATA als wichtigen Schritt zur Förderung technologischer Innovation im Agrarsektor. Mit über 350 Mitarbeitenden wird SPRO nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "SPRO, an NTT DATA Company" agieren und sein Portfolio um rund 70 Kunden erweitern.



