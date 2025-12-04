JPMorgan hebt Siemens Energy auf 'Overweight' und Favoritenliste

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 117,2 auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 95,52 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,96 %/+33,72 % bedeutet.