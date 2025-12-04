    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Siemens Energy auf 'Overweight' und Favoritenliste

    • JPMorgan hebt Kursziel für Siemens Energy auf 160 Euro.
    • Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
    • Siemens Energy auf Analyst Focus List der Bank.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 117,2 auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 95,52 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,96 %/+33,72 % bedeutet.


    Verfasst von dpa-AFX
