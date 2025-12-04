ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Schneider Electric auf 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Schneider Electric an.
- Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
- Optimismus für Wachstum trotz kurzfristiger Probleme.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach dem vergleichsweise schwachen Lauf im bisherigen Jahr ergebe sich eine weniger riskante Einstiegschance, schrieb Phil Buller am Mittwochabend im Rahmen seines Ausblicks auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2026. Denn mittelfristig bleibt er bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Schneider habe ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 235,5 auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 137,85 Mrd..
Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von -7,90 %/+19,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan