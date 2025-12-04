JPMorgan hebt Schneider Electric auf 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 235,5 auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 137,85 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von -7,90 %/+19,31 % bedeutet.