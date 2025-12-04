Almonty Industries, UiPath Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|UiPath Registered (A)
|+9,38 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Renesas Electronics
|+6,30 %
|Elektrogeräte
|🥉
|WuXi Biologics (Cayman)
|+5,79 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Capricor Therapeutics
|-5,06 %
|Biotechnologie
|🟥
|Vulcan Energy Resources
|-7,84 %
|Rohstoffe
|🟥
|Snowflake Registered (A)
|-8,60 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Quantum eMotion
|Hardware
|🥈
|NIO
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|Xiaomi
|Hardware
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Vulcan Energy Resources
|Rohstoffe
|European Lithium
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|134
|Rohstoffe
|🥈
|Silber
|96
|Rohstoffe
|🥉
|Rheinmetall
|70
|Maschinenbau
|Gerresheimer
|46
|Gesundheitswesen
|POET Technologies
|45
|Erneuerbare Energien
|Atos
|43
|Informationstechnologie
UiPath Registered (A)
Wochenperformance: +17,83 %
Platz 1
Renesas Electronics
Wochenperformance: +11,47 %
Platz 2
WuXi Biologics (Cayman)
Wochenperformance: +1,02 %
Platz 3
Capricor Therapeutics
Wochenperformance: +413,25 %
Platz 4
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -29,13 %
Platz 5
Snowflake Registered (A)
Wochenperformance: -4,28 %
Platz 6
Quantum eMotion
Wochenperformance: +0,48 %
Platz 7
NIO
Wochenperformance: -11,25 %
Platz 8
Xiaomi
Wochenperformance: -0,50 %
Platz 9
DeFi Technologies
Wochenperformance: -4,62 %
Platz 10
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -29,13 %
Platz 11
European Lithium
Wochenperformance: +8,06 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: +0,18 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +9,91 %
Platz 14
Rheinmetall
Wochenperformance: +2,16 %
Platz 15
Gerresheimer
Wochenperformance: +4,29 %
Platz 16
POET Technologies
Wochenperformance: +24,28 %
Platz 17
Atos
Wochenperformance: +6,18 %
Platz 18
