Geldschleusen öffnen sich wieder

Da die Aufwärtsbewegung beim Dow Jones in den letzten Tagen knapp vor dem Rekordhoch aus Mitte November zum Erliegen gekommen ist, läuft das Barometer vorläufig seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für den nächsten großen Kursschub. Dieser dürfte oberhalb eines Tagesschlusskurses von 47.740 Punkten an Fahrt aufnehmen und unmittelbares Kurspotenzial auf 48.418 Punkte entfalten. Rechnerisch wäre darüber sogar eine überschießende Welle bis in den Bereich von 49.070 Punkten möglich, später käme die Option auf einen Folgeanstieg auf 50.346 Punkte hinzu. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, kann beispielsweise auf den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein zurückgegriffen werden. Sollte sich das Ausbruchsszenario durch einen Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 46.751 Punkten in Wohlwollen auflösen, müsste mit einem neuerlichen Test der Novembertiefs bei 45.693 Punkten zwingend gerechnet werden. Ein mittelfristig entscheidendes Verkaufssignal kommt aber erst unterhalb eines Preisniveaus von 45.065 Punkten beim Dow Jones Index ins Spiel.

1. Long-Position über 47.740 Punkten eröffnen , Stopp unter 47.110 Punkten setzen. Kursziel 48.418 Punkte. Chance: 50 Prozent

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X3N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,62 - 9,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46.743,67 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 46.743,67 Punkte akt. Kurs Basiswert: 47.850,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.418 Punkte Hebel: 42,67 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4X8Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,80 - 3,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.052,795 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 6.052,795 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.668,16 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

