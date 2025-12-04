DAX dreht eine weitere Ehrenrunde

Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung überraschend bei 90 Prozent

Tagesbasis:

RSI: um 48 - Neutral

Stochastik: 99 (überkauft)

MACD: -0,3 - Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins neutrale Lager gewechselt

Fear& Greed Index bei 26 auf "Fear" - Tendenz steigend

Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet!

Anlaufmarken nach oben bei 23.845 / 23.968 / 24.000 und 24.108 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.148 / 23.000 und 22.764 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher

VDAX-New

Angst erhöht - Kontraindikation!!!

VDAX-New der Deutschen Börse (02. Dezember 2025): Bei 17,31% (fallend) (Vortag: 17,69%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV! 3. Stop-Buy-Position über 23.880 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.650 Punkten. Kursziel 24.200 Punkte - NEU 3. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 4. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte