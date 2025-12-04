Stopps hochziehen

Nach dem erfolgreichen Sprung der Apple-Aktie über das Vorgängerhoch aus Dezember 2024 bei 260,10 US-Dollar kam es zu einem regelkonformen Ausbruch, ein erstes vorläufiges Ziel wurde bei 269,87 US-Dollar genannt. Nun befindet sich das Apple-Papier offenbar auf dem finalen Weg zum 138,2 % Fibo und dem vorläufig letzten Kursziel bei 294,82 US-Dollar. Zwar könnte durch den unten vorgestellten Call-Optionsschein noch ein Long-Engagement gewagt werden, Apple könnte aber auch schon vorher latente Ermüdungserscheinungen aufzeigen und wieder zur Unterseite abdrehen. In diesem Fall wäre ein Short-Engagement die bessere Wahl, Unterstützungen findet der Wert bei 276,09 und darunter im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie den Novembertiefs um 265,40 US-Dollar vor. Noch liegen aber keine größeren Umkehrsignale in der Aktie vor, was aber nicht heißt, dass es sich nicht in den nächsten Stunden und Tagen ändern kann. Daher auch die Empfehlung, bei bestehenden Long-Positionen die Stopps hochzuziehen.

1. Long-Positionen absichern! Am 138,2% Fibo Verkaufsorder mit Ziel bei 264,05 US-Dollar möglich

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU51UZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 271,6602 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 271,6602 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 285,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ4F0X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,26 - 1,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 300,0619 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 300,0619 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 285,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 19,25 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.