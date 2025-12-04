    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Silberpreis stürzt ab -1,87 % auf 57,41 USD

    Starker Abverkauf: Silber verliert -1,87 % in 24h.

    Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fällt -1,87 % auf 57,41USD. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,91 %
    1 Monat +22,99 %
    3 Monate +43,49 %
    1 Jahr +88,22 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 30,49976USD. Heute steht er bei 57,41USD. Das Investment wäre auf 1.882,18USD gewachsen – eine Steigerung von +88,22 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Steigende Zinssenkungserwartungen stützen den Preis, während die Commerzbank eine Abbau der Unterbewertung von Silber gegenüber Gold feststellt. Die letzten 14 Tage waren von Volatilität geprägt, mit starker Nachfrage und Manipulationsvorwürfen. Anleger kaufen Dips und erwarten einen Anstieg von 3-5% bei weiteren Zinssenkungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    -1,65 %
    +7,91 %
    +20,75 %
    +40,88 %
    +84,79 %
    +147,14 %
    +138,06 %
    +308,14 %
    +252,92 %
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
