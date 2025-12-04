EU leitet Kartellprüfung zur KI-Integration von Meta in WhatsApp ein

Die Europäische Union verschärft ihren Kurs gegenüber großen Tech-Konzernen und nimmt nun erneut Meta Platforms ins Visier. Nach Informationen der Financial Times plant die EU-Kommission eine Kartelluntersuchung zur Einführung des KI-Systems "Meta AI" in WhatsApp.

Wie die FT berichtet, soll die Kommission untersuchen, wie Meta sein KI-gestütztes Assistenzsystem Anfang 2025 in den Messaging-Dienst integriert hat.

Die EU will insbesondere prüfen, ob die Einbettung der Technologie möglicherweise den Wettbewerb einschränkt oder Metas bereits starke Position im Messaging-Sektor weiter ausbaut.

Meta verweist auf fehlende Details

Ein Sprecher von Meta erklärte gegenüber Reuters, dem Unternehmen seien bislang keine konkreten Informationen zur bevorstehenden Untersuchung übermittelt worden. Meta verwies zudem auf eine frühere Stellungnahme zu einer italienischen Kartellprüfung, die man als unbegründet zurückgewiesen hatte.

Die italienische Wettbewerbsbehörde hatte im Juli Ermittlungen eingeleitet, nachdem der Verdacht aufgekommen war, Meta könne seine Marktmacht missbraucht haben, indem es ein KI-Tool in WhatsApp einführte. Im November wurde der Untersuchungsrahmen ausgeweitet. Rom prüft nun zusätzlich, ob Meta seine Dominanz verstärkt hat, indem konkurrierende KI-Chatbots von der Plattform ausgeschlossen wurden.

Untersuchung wohl nach klassischem Kartellrecht

Laut der FT dürfte Brüssel das Verfahren nach traditionellen Kartellvorschriften führen und nicht auf den Digital Markets Act (DMA) zurückgreifen. Der DMA dient der Kontrolle besonders großer Onlineplattformen, die als Gatekeeper fungieren, und ist derzeit Grundlage für Untersuchungen gegen Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft. Die Meta-Aktie schloss am Mittwoch 1,16 Prozent im Minus bei 639,60 US-Dollar.

Ausblick

Mit der geplanten EU-Untersuchung verschärft sich der Druck auf Meta in einem Umfeld, in dem Aufsichtsbehörden weltweit den Einsatz großer KI-Systeme stärker regulieren wollen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte das Verfahren erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb im Messaging-Sektor haben – und auf Metas Bestrebungen, KI noch tiefer in seine Dienste zu integrieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 549,4EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



