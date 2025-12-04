    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Zu viel KI?

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU leitet Kartellprüfung zur KI-Integration von Meta in WhatsApp ein

    Die EU bereitet ein Kartellverfahren gegen Meta vor, um zu untersuchen, ob die KI-Integration in WhatsApp dem Konzern unfaire Vorteile verschafft.

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant Kartellverfahren gegen Meta wegen KI-Integration.
    • Untersuchung prüft Wettbewerbseinschränkungen durch Meta AI.
    • Meta weist Vorwürfe zurück, keine Details erhalten.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Zu viel KI? - EU leitet Kartellprüfung zur KI-Integration von Meta in WhatsApp ein
    Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

    Die Europäische Union verschärft ihren Kurs gegenüber großen Tech-Konzernen und nimmt nun erneut Meta Platforms ins Visier. Nach Informationen der Financial Times plant die EU-Kommission eine Kartelluntersuchung zur Einführung des KI-Systems "Meta AI" in WhatsApp.

    Brüssel prüft Metas KI-Strategie in WhatsApp

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    597,76€
    Basispreis
    3,68
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    680,33€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie die FT berichtet, soll die Kommission untersuchen, wie Meta sein KI-gestütztes Assistenzsystem Anfang 2025 in den Messaging-Dienst integriert hat.

    Die EU will insbesondere prüfen, ob die Einbettung der Technologie möglicherweise den Wettbewerb einschränkt oder Metas bereits starke Position im Messaging-Sektor weiter ausbaut.

    Meta verweist auf fehlende Details

    Ein Sprecher von Meta erklärte gegenüber Reuters, dem Unternehmen seien bislang keine konkreten Informationen zur bevorstehenden Untersuchung übermittelt worden. Meta verwies zudem auf eine frühere Stellungnahme zu einer italienischen Kartellprüfung, die man als unbegründet zurückgewiesen hatte.

    Die italienische Wettbewerbsbehörde hatte im Juli Ermittlungen eingeleitet, nachdem der Verdacht aufgekommen war, Meta könne seine Marktmacht missbraucht haben, indem es ein KI-Tool in WhatsApp einführte. Im November wurde der Untersuchungsrahmen ausgeweitet. Rom prüft nun zusätzlich, ob Meta seine Dominanz verstärkt hat, indem konkurrierende KI-Chatbots von der Plattform ausgeschlossen wurden.

    Untersuchung wohl nach klassischem Kartellrecht

    Laut der FT dürfte Brüssel das Verfahren nach traditionellen Kartellvorschriften führen und nicht auf den Digital Markets Act (DMA) zurückgreifen. Der DMA dient der Kontrolle besonders großer Onlineplattformen, die als Gatekeeper fungieren, und ist derzeit Grundlage für Untersuchungen gegen Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft. Die Meta-Aktie schloss am Mittwoch 1,16 Prozent im Minus bei 639,60 US-Dollar.

     

    Ausblick

    Mit der geplanten EU-Untersuchung verschärft sich der Druck auf Meta in einem Umfeld, in dem Aufsichtsbehörden weltweit den Einsatz großer KI-Systeme stärker regulieren wollen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte das Verfahren erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb im Messaging-Sektor haben – und auf Metas Bestrebungen, KI noch tiefer in seine Dienste zu integrieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 549,4EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zu viel KI? EU leitet Kartellprüfung zur KI-Integration von Meta in WhatsApp ein Die EU bereitet ein Kartellverfahren gegen Meta vor, um zu untersuchen, ob die KI-Integration in WhatsApp dem Konzern unfaire Vorteile verschafft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     