Grande Portage Resources gibt Investition von Eric Sprott in Höhe von 5 Millionen CAD bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 4. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FSE:GPB) („Grande Portage” oder das „Unternehmen”) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten”) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ (das „Angebot”) bekannt zu geben, das mit Herrn Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. abgeschlossen wird, der das gesamte Angebot zeichnen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant (ein „Warrant”) zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Erschließung der Goldlagerstätte New Amalga sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag. Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Darüber hinaus verpflichtet sich Herr Sprott, keine der Optionsscheine auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er mehr als 19,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, bis das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, dass er eine neue kontrollierende Person (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) wird.

Ian Klassen, President und CEO, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Herr Sprott seine Beteiligung an Grande Portage erhöht hat, wo er weiterhin unser größter Aktionär ist. Seine kontinuierliche Unterstützung hat es dem Unternehmen ermöglicht, unser hochgradiges Goldprojekt durch aufeinanderfolgende Bohrkampagnen, grundlegende Vorstudien zur NEPA und Vorbereitungen für die PEA im nächsten Quartal voranzutreiben. Diese jüngste Kapitalzuführung ist von großer Bedeutung und versetzt das Unternehmen in die Lage, das Jahr mit einem Betriebskapital von rund 10 Millionen Dollar abzuschließen – unserer bislang stärksten Finanzlage –, während wir die Entwicklung des New Amalga Goldprojekts im Südosten Alaskas weiter vorantreiben.“