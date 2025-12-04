Etwas festerer Dax bleibt unter 24.000 Punkten

Der deutsche Leitindex Dax wird eine Stunde vor Handelsbeginn vom X-Dax ein halbes Prozent höher indiziert bei 23.822 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx wird ebenfalls etwas fester erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Vorgaben aus den USA dürften die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag anschieben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert.

Rückenwind kommt auch aus Japan, wo der Nikkei-Index kräftig zulegen konnte. Der Dax verbleibt allerdings auch mit den am Morgen avisierten Gewinnen unter der Marke von 24.000 Punkten, womit sich die jüngste Konsolidierung fortsetzt.

Im vorbörslichen Handel bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. Siemens Energy stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 3 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 1,8 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP -Aktien um 1,5 Prozent zulegen.

Die zuletzt gut gelaufenen Aurubis -Aktien verloren vorbörslich 3 Prozent. Der Kupferproduzent hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Gewinnrückgang im Tagesgeschäft verbucht.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung eines Medikaments eingegangen./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 115 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +3,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 95,52 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,99 %/+33,67 % bedeutet.



