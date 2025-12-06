    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAltria Group AktievorwärtsNachrichten zu Altria Group

    Die performenstärkste Aktie der letzten 25 Jahre ist nicht Monster Beverage, Altria oder Amphenol. Eine US-Tech-Aktie ließ sie alle hinter sich. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Kurs um über 472.505 Prozent.

    Gewinner der Börsengeschichte - +472.505 % seit dem IPO: Aus 1.000 wurden $4.725.050!
    Die performenstärkste Aktie der letzten 25 Jahre ist nicht Monster Beverage. Auch Altria nicht. Und Amphenol auch nicht. Ebenso wenig Biogen. Texas Pacific Land Corporation war es auch nicht. NVR ebenfalls nicht. Axon oder Pool Corporation war es auch nicht. Und Ross Stores auch nicht.

    Die wenigsten werden überrascht sein: Es ist der KI-Chip-Hersteller Nvidia. Seit dem Börsengang 1999 ist der Kurs – inklusive reinvestierter Dividenden und bereinigt um Aktiensplits – bis zum 3. Dezember 2025 um mehr als 472.505 Prozent gestiegen. Das zeigen Kursdaten von Macrotrend.net.  

    Der KI-Chip-Gigant dominiert damit nicht nur die aktuelle Marktlage, sondern auch die langfristige Performance-Statistik. Wie Daten von Macrotrends zeigen, hat in den vergangenen 25 Jahren keine andere große US-Aktie eine stärkere Wertentwicklung hingelegt.

    Zur Verdeutlichung: Wer zum IPO für 1.000 US-Dollar Aktien kaufte und diese bis heute hielt, verfügt heute über ein Aktienvermögen von unglaublichen 4.725.050 US-Dollar.

    Doch wie immer gilt: Vergangene Performance ist kein Garant für die Zukunft. Auch wenn historische Erfolge Vertrauen schaffen, können sie keine Fortsetzung garantieren. Märkte, Technologien und Wettbewerbssituationen ändern sich ständig. Selbst dominante Marktführer können durch disruptiven Wandel ins Straucheln geraten. Investitionsentscheidungen müssen daher immer auf der aktuellen Bewertung und den zukünftigen Aussichten basieren, nicht nur auf historischen Höchstleistungen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion




    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
