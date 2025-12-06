+472.505 % seit dem IPO: Aus 1.000 wurden $4.725.050!

Die performenstärkste Aktie der letzten 25 Jahre ist nicht Monster Beverage . Auch Altria nicht. Und Amphenol auch nicht. Ebenso wenig Biogen . Texas Pacific Land Corporation war es auch nicht. NVR ebenfalls nicht. Axon oder Pool Corporation war es auch nicht. Und Ross Stores auch nicht.

Die wenigsten werden überrascht sein: Es ist der KI-Chip-Hersteller Nvidia. Seit dem Börsengang 1999 ist der Kurs – inklusive reinvestierter Dividenden und bereinigt um Aktiensplits – bis zum 3. Dezember 2025 um mehr als 472.505 Prozent gestiegen. Das zeigen Kursdaten von Macrotrend.net.

Der KI-Chip-Gigant dominiert damit nicht nur die aktuelle Marktlage, sondern auch die langfristige Performance-Statistik. Wie Daten von Macrotrends zeigen, hat in den vergangenen 25 Jahren keine andere große US-Aktie eine stärkere Wertentwicklung hingelegt.

Zur Verdeutlichung: Wer zum IPO für 1.000 US-Dollar Aktien kaufte und diese bis heute hielt, verfügt heute über ein Aktienvermögen von unglaublichen 4.725.050 US-Dollar.

Doch wie immer gilt: Vergangene Performance ist kein Garant für die Zukunft. Auch wenn historische Erfolge Vertrauen schaffen, können sie keine Fortsetzung garantieren. Märkte, Technologien und Wettbewerbssituationen ändern sich ständig. Selbst dominante Marktführer können durch disruptiven Wandel ins Straucheln geraten. Investitionsentscheidungen müssen daher immer auf der aktuellen Bewertung und den zukünftigen Aussichten basieren, nicht nur auf historischen Höchstleistungen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



