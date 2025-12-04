Formycon schließt erste Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar

Damit gibt es für Formycon eine nicht näher bezifferte Vorabvergütung. Hinzu kommen weitere eventuelle Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung. Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen MS Pharma. Die Aktie zog vorbörslich kräftig an.

"Die Lizenzvereinbarung für die MENA-Region bildet den Auftakt der Verpartnerungsaktivitäten für unseren Keytruda-Biosimilar-Kandidaten", sagte Nicola Mikulcik, Mitglied der Geschäftsführung, laut Mitteilung. Das Formycon-Medikament befindet sich derzeit in der späten Phase der klinischen Entwicklung, entscheidende Ergebnisse werden nach Unternehmensangaben für das erste Quartal erwartet.

Der Nachahmer FYB206 ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die Bayern. Das Originalpräparat Keytruda ist eines der umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Der US-Konzern Merck & Co hatte mit dem Krebsmedikament (Wirkstoff Pembrolizumab) allein im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Dollar erlöst. Da die wichtigsten Patente für das Mittel in wenigen Jahren auslaufen, dürfte es einen Ansturm der Biosimilarhersteller geben. Formycon selbst will dabei laut früheren Aussagen ganz vorne mitmischen./tav/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 88,10 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,83 %. Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 441,82 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +20,24 %/+104,41 % bedeutet.



