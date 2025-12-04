    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    WDH/AKTIE IM FOKUS

    Gewinnmitnahmen statt Rekordhoch bei Aurubis

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktien verlieren 2% nach Bilanzveröffentlichung.
    • Marktumfeld als herausfordernd, wenig Optimismus erwartet.
    • Operatives Ergebnis verfehlt Konsensschätzung deutlich.
    WDH/AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen statt Rekordhoch bei Aurubis
    (Im 2. Satz des 2. Absatzes wurde eine Angabe entfernt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Statt eines Rekordhochs dürften die Aktien von Aurubis am Donnerstag einen Rücksetzer erleben. Nach der am Morgen veröffentlichten Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 verloren die Aktien des Kupferproduzenten auf Tradegate rund 2 Prozent auf 116,40 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da fehlten den Papieren nurmehr gut drei Prozent zu einer weiteren Höchstmarke.

    "Dass Aurubis von einem herausfordernden Marktumfeld spricht, wird nicht für Optimismus sorgen", sagte ein Händler mit Blick auf die Reaktion am Markt. Mit dem operativen Ergebnis habe das Unternehmen die Konsensschätzung verfehlt. Alles in allem sei der Geschäftsbericht durchwachsen ausgefallen und dürfte Gewinnmitnahmen nach sich ziehen./bek/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,49 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -45,13 %/-9,91 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
