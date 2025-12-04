Evotec & Bayer starten Phase-2-Studie gegen Alport-Syndrom
Ein neuer Hoffnungsträger gegen das Alport-Syndrom: Bayer und Evotec testen einen Antikörper, der ein zentrales Protein bei Nierenerkrankungen gezielt blockieren soll.
Foto: pressfoto - freepik
- Bayer hat eine Phase-2-Studie für ein Programm gegen Nierenerkrankungen gestartet, das aus der Zusammenarbeit mit Evotec entstanden ist.
- Die Studie testet den monoklonalen Antikörper BAY 3401016, der auf das Protein Semaphorin-3A abzielt und potenziell das Alport-Syndrom behandeln soll.
- Die erste Verabreichung der Prüfsubstanz an einen Studienteilnehmer ist für Anfang 2026 geplant, was eine Meilensteinzahlung an Evotec auslöst.
- Das Alport-Syndrom ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die Nieren, Ohren und Augen betrifft, mit fortschreitendem Verlust der Nierenfunktion.
- Semaphorin-3A ist ein Leitprotein, das bei der Entstehung und dem Fortschreiten von Nierenerkrankungen eine Rolle spielt; der Antikörper soll die Aktivität dieses Proteins blockieren.
- Evotec profitiert von der Zusammenarbeit mit Bayer durch Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie Lizenzgebühren, und das Programm ist ein wichtiger Schritt in der Behandlung des Alport-Syndroms.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,05 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,6380EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.676,90PKT (+0,49 %).
+0,80 %
-3,21 %
-20,62 %
-5,23 %
-35,56 %
-69,10 %
-78,57 %
+33,77 %
-62,55 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
