Nvidia-CEO Huang warnt vor neuen Chip-Exportgesetzen

Im Zentrum des Gesprächs stand der Entwurf des "Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act" (GAIN AI Act), ein Gesetzesvorschlag, der Chip-Hersteller wie Nvidia und AMD verpflichten würde, US-Unternehmen beim Verkauf von KI-Chips Vorrang einzuräumen – vor Kunden in Ländern wie China. Das Vorhaben sollte ursprünglich in das jährliche Verteidigungspaket, den National Defense Authorization Act (NDAA), aufgenommen werden, wurde nun aber offenbar gestrichen.

Nvidia -CEO Jensen Huang hat sich am Mittwoch mit US-Präsidenten Donald Trump getroffen, um über mögliche neue Beschränkungen beim Export von Hochleistungschips zu sprechen. Dabei warnte Huang vor überzogenen Regulierungsplänen, die seiner Ansicht nach die Innovationskraft der US-Technologiebranche gefährden könnten.

"Ich habe immer gesagt, dass wir Exportkontrollen unterstützen sollten – aber wir müssen sicherstellen, dass amerikanische Unternehmen die besten, die meisten und die ersten Chips bekommen", sagte Huang nach einem Treffen mit Trump auf dem Capitol Hill.

Laut Bloomberg sei die GAIN-AI-Regelung auf den letzten Metern aus dem NDAA entfernt worden. Huang nannte diese Entscheidung "weise". "Der GAIN AI Act wäre noch schädlicher für die Vereinigten Staaten als der AI Diffusion Act", betonte der Nvidia-Chef.

Huang warnt vor einzelstaatlichen KI-Regeln

Neben dem Chip-Export sprach Huang auch ein zweites heißes Thema an: die Zersplitterung der US-KI-Regulierung auf Ebene der Bundesstaaten. Einige Staaten, darunter Kalifornien und New York, arbeiten derzeit an eigenen KI-Gesetzen – ein Ansatz, der in der Techbranche zunehmend auf Widerstand stößt.

"Eine Regulierung von Bundesstaat zu Bundesstaat würde die Branche zum Stillstand bringen und ein nationales Sicherheitsrisiko schaffen", sagte Huang. "Wir müssen sicherstellen, dass die USA bei der Entwicklung von KI-Technologien so schnell wie möglich vorankommen. Eine bundesweite Regulierung ist der klügste Weg."

Um gegen eine mögliche Zersplitterung vorzugehen, hat die Techbranche kürzlich das Super-PAC "Leading the Future" ins Leben gerufen – eine politische Allianz, die von führenden KI-Unternehmen unterstützt wird.

Trump befürwortet einheitliche KI-Regeln

Donald Trump hatte bereits im vergangenen Monat an den Kongress appelliert, im NDAA eine Klausel aufzunehmen, die staatliche KI-Gesetze zugunsten eines nationalen Standards außer Kraft setzen würde.

Doch nach Angaben von Steve Scalise (R-LA), dem Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, wird auch diese bundeseinheitliche KI-Regelung nicht im aktuellen Verteidigungspaket auftauchen. Viele Abgeordnete hätten sich schlicht nicht hinter den Vorschlag gestellt, sagte Scalise gegenüber CNBC.

Dennoch betonte er, dass er und weitere Gesetzgeber nach Wegen suchen wollen, eine einheitliche nationale KI-Regulierung zu schaffen – allerdings außerhalb des NDAA.

Nvidia im Spannungsfeld zwischen Regulierung und geopolitischem Wettbewerb

Nvidia steht derzeit im Zentrum des geopolitischen Ringens um technologische Vorherrschaft. Die USA haben bereits mehrfach den Export modernster KI-Chips nach China eingeschränkt – Maßnahmen, die Nvidia zu Anpassungen seiner Produktlinien zwangen.

Marktanalysten warnen, dass eine weitere Verschärfung der Exportregeln die Wachstumsdynamik von Nvidia bremsen könnte. Gleichzeitig hat das Unternehmen im dritten Quartal einen Rekordumsatz von über 30 Milliarden US-Dollar gemeldet und auch die Aktie ist seit Jahresbeginn um 20 Prozent gestiegen trotz des Rückgangs seit Anfang November. Die Nvidia-Aktie schloss zuletzt bei 179,6 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 154,6EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.





