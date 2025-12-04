Ein Fingerzeig in die Zukunft: Im North Block erwacht der schlafende Riese

Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp. „Wir sind begeistert von diesen ersten Oberflächenergebnissen aus dem North Block, die unsere Überzeugung vom ausgedehnten Mineralisierungssystem in Pilar bestätigen“, sagte Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures. „Die hohen Silberwerte und starken Alterationsindikatoren deuten auf spannende neue Ziele hin, die unsere Ressourcenbasis erheblich verbessern könnten. In Kombination mit unserem aktiven Bohrprogramm versetzen uns diese Ergebnisse in eine gute Position für weiteres Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Darüber hinaus schreiten unsere Vorbereitungen für den Pilotbetrieb nach der vollständigen Genehmigung der Pilotminenanlage stetig voran, sodass wir die Verarbeitungsmethoden vor Ort testen können. Parallel dazu werden Straßen für Grabenarbeiten gebaut, um diese neuen Zonen freizulegen und zu beproben, wodurch wichtige Daten für unsere Expansionsstrategie gewonnen werden.“

Gold über 4.200 USD. Silber über 58 USD. Und Tocvan Ventures Corp. meldet heute neue Silber-Entdeckungen in bislang unberührten Bereichen des North Blocks – genau in dem strukturellen Korridor zwischen den bereits gebohrten Standorten, wo sich nun das Potenzial einer riesigen epithermalen Gold-Silber-Lagerstätte offenbart.

Die heutige News ist mehr als nur ein weiteres Update. Sie ist ein bedeutendes geologisches Puzzlestück, das zeigt, wie groß die Lagerstätte im North Block tatsächlich sein könnte – und worauf die tiefen Bohrungen gerade zielen.

Tocvan hat heute alles geliefert, was Anleger lieben: Neue Entdeckungen, neue Erkenntnisse und große Vorfreude auf die nächsten Wochen.

Die heute veröffentlichte Karte des North Blocks zeigt klar, wie sich die neuen Zielbereiche zwischen den bisherigen Bohrstandorten einordnen. Die neuen Silberfunde liegen zwischen den bereits gebohrten Bereichen – in einer Zone, die bislang ungetestet war.

Was diese Ergebnisse wirklich bedeuten

Bereits zuvor hatte Tocvan spektakuläre Gehalte aus dem North Block gemeldet, darunter Gesteinsproben mit über 1.200 g/t Silber. Doch das heute Präsentierte ist etwas völlig anderes:

Die jetzt veröffentlichten Laborergebnisse stammen aus 2 vollständig neuen Bereichen , die bislang noch nie beprobt oder untersucht wurden.

, die bislang noch nie beprobt oder untersucht wurden. Auf der Karte sind diese Zonen mit „NEW“ markiert. Von dort wurden heute folgende neue Silberfunde veröffentlicht: 134 g/t und 69 g/t Silber im ersten neuen Bereich. 69 g/t, 27 g/t und 23 g/t Silber im zweiten neuen Bereich.

markiert. Von dort wurden heute folgende neue Silberfunde veröffentlicht: Diese neuen Entdeckungen erweitern das geochemische Bild enorm und zeigen, dass sich die Mineralisierung zwischen den bisherigen Bohrstandorten fortsetzt – ein starkes Indiz dafür, dass sich unter der Oberfläche eine riesige, zusammenhängende Lagerstätte erstreckt.

Das epithermale Lagerstätten-Modell bestätigt sich:

Starke Silbergehalte an der Oberfläche gelten als typischer „Halo“ (Randzone/Übergangszone) einer epithermalen Lagerstätte, in der Gold typischerweise in der Tiefe vorkommt – genau das, was Tocvan aktuell durch Bohrungen testet.

Darüber hinaus bestätigen die neuen Funde ein Muster, das charakteristisch für epithermale Gold-Silber-Lagerstätten ist – und gerade deshalb von so großer Bedeutung.

Silber an der Oberfläche – Gold in der Tiefe

Ein klassisches epithermales „Halo“ beginnt sich abzuzeichnen. Die News liefert zahlreiche Hinweise, die exakt zu diesem Modell passen:

Silber, Blei, Zink, Antimon und Arsen treten in hohen Konzentrationen an der Oberfläche auf.

Diese Elemente bilden typischerweise die oberflächennahen „Halos“ epithermaler Lagerstätten.

Gold tritt bei diesem Lagerstätten-Typus häufig tiefer im Kernsystem auf – in den hochgradig vererzten Feeder-Strukturen, die nur durch Bohrungen erreicht werden.

Genau das wird heute von Tocvan ausdrücklich bestätigt:

„Hochgradige Erzschübe („shoots“) und Zufuhrzonen („feeder zones“) könnten mit starken Alterationssignaturen zusammenfallen, wo Ag-Pb-Zn-Sb-As und Au-As-Sb-Bi vorhanden sind.“

Die Grafik zeigt einen Querschnitt durch die wichtigsten Zielzonen im North Block: 2 davon wurden bereits angebohrt, die Laborergebnisse stehen noch bevor. Die beiden neuen Zielzonen in der Mitte wurden gerade erst entdeckt und werden ab sofort in das laufende Bohrprogramm aufgenommen.

Die bisherigen Bohrungen liefern Hinweise auf eine riesige Lagerstätte

Rechts im Bild (letzter Block im Längsschnitt):

Hier wurden bereits die ersten 3 Bohrlöcher mit jeweils rund 300 m Tiefe abgeschlossen.

abgeschlossen. An der Oberfläche wurden zuvor 3,2 g/t Gold und 1.225 g/t Silber entdeckt: Ein extrem starkes Signal, dass tiefere Goldstrukturen („Feeder Zones“) in der Tiefe folgen könnten.

Links im Bild (erster Block im Längsschnitt):

Auch hier wurden bereits 2 Bohrlöcher abgeschlossen.

abgeschlossen. Direkt an der Oberfläche wurden zuvor 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber entdeckt: Ebenfalls ein hochgradiges epithermales Oberflächenmuster.

Diese Kombination aus neuen, bislang ungetesteten Zonen mit starken Silbergehalten, Bohrungen beiderseits der neu entdeckten Bereiche, und außergewöhnlich starken Oberflächenfunden, ergibt das Bild eines großen zusammenhängenden epithermalen Systems, das Tocvan nun zum ersten Mal systematisch in der Tiefe anbohrt.

Bohrungen treffen womöglich die Feeder-Zonen

Die heutige News bestätigt:

Über 1.400 m wurden bereits gebohrt.

5 Bohrlöcher sind abgeschlossen.

Die Löcher sind ungewöhnlich lang (ca. 300 m pro Bohrung).

Es ist das erste Bohrprogramm aller Zeiten im North Block.

Laborergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Diese Bohrungen sind mehr als reine Tests: Sie sind der Schlüssel zum goldreicheren Unterbau einer epithermalen Lagerstätte. Denn wenn Silber an der Oberfläche stark ausgeprägt ist und von typischen Pfadfinder-Elementen begleitet wird, spricht das klar für:

Goldreiche Zonen in der Tiefe.

Strukturelle „Feeders“, die das gesamte System mineralisiert haben.

Genau solche Systeme haben in Sonora einige der bedeutendsten Minen der Region hervorgebracht.

Pilotmine schreitet voran: Zur perfekten Zeit

Parallel zu den Explorationserfolgen im North Block schreitet die Entwicklung im South Block voran:

Bau von Wegen, Rampen und Trenching-Arealen.

Vorbereitung zum Erzabbau.

Aufbau von Infrastruktur für die bevorstehende Testproduktion.

Das bedeutet, dass Tocvan nun zweigleisig arbeitet: Exploration + Minen-Entwicklung. Ein seltener und extrem wertsteigernder Moment für ein Junior-Unternehmen.

Goldpreis seit 1970: Der größte Ausbruch aller Zeiten. Ein neuer Superzyklus nimmt Fahrt auf – mit tiefgreifenden Auswirkungen für Produzenten und Explorationsunternehmen.

Eine News-Lawine steht bevor

In den nächsten Wochen ist mit einer Fülle von News zu rechnen:

Bohrergebnisse aus 5 abgeschlossenen Löchern im North Block. Weitere Oberflächen- und Trenching-Proben. Pilotminen-Updates. Neue geophysikalische Karten mitsamt 3D-Inversionen. Geologische Modelle zur Tiefenstruktur. Mögliche neue Bohrziele entlang der Feeder-Zonen.

Angesichts der Silberpreis-Explosion am Markt sind diese neuen Silberfunde im North Block nicht nur geologisch, sondern auch strategisch „Gold wert“.

Silberpreis seit 1970: Der historische Bullenlauf nimmt Fahrt auf. Der Chart zeigt eindrucksvoll, wie Silber nach Jahrzehnten seit den legendären Hochs von 1980 und 2011 erneut explosiv ausbricht und mit fast 60 USD/Unze das höchste Niveau der Geschichte erreicht. Ein langfristiger struktureller Aufwärtstrend, der sich über 5 Jahrzehnte aufgebaut hat, entfaltet jetzt seine volle Dynamik.

Fazit

Das epithermale Puzzle schließt sich und Tocvan steht am Vorabend eines historischen Durchbruchs. Alles deutet darauf hin, dass sich bei Gran Pilar etwas Großes zusammenbraut.

Die mächtigen Silber-Halos an der Oberfläche, die tiefen geochemischen Signaturen, die unmissverständlich auf goldreiche Zonen in der Tiefe hinweisen, und die ersten Bohrungen, die sich erstmals überhaupt in dieses bislang unberührte System vorwagen, ergeben ein Bild, das kaum klarer sein könnte.

Dazu kommt der parallele Aufbau der Pilotmine: Ein Meilenstein, der Tocvan erstmals auf den direkten Pfad zur Produktion bringt, während Gold und Silber gleichzeitig neue Höhen erklimmen und das Timing perfekter nicht sein könnte.

All diese Faktoren verstärken sich gegenseitig und machen die heutige Veröffentlichung zu einem Moment, der weit über ein gewöhnliches Exploration-Update hinausgeht.

Es ist ein Wendepunkt – ein Leuchten am Horizont, das den Beginn von etwas Außergewöhnlichem markiert. Dies ist der mögliche Auftakt zur größten Entdeckung in der Geschichte von Tocvan.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 66.471.621

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,90 CAD (03.12.2025)

Marktkapitalisierung: 60 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0.558 EUR (03.12.2025)

Marktkapitalisierung: 37 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichteter Natur. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen – sind jedoch nicht darauf beschränkt – sämtliche Angaben und Erwartungen in Bezug auf: Das laufende Bohrprogramm im North Block, einschließlich der Interpretation der ersten rund 1.400 Bohrmeter und der fünf abgeschlossenen Bohrlöcher; die Bedeutung der neu entdeckten Oberflächenzonen mit Silbermineralisierung und deren potenzieller Zusammenhang mit tieferliegenden goldreichen Feeder-Strukturen; die geplante Integration der beiden neu identifizierten Zielzonen in das laufende Bohr- und Trenching-Programm; weitere Explorations-, Probenahme- und Trenching-Arbeiten im Gran-Pilar-Projekt; Pläne, Zeitpläne und Annahmen hinsichtlich der Errichtung, Inbetriebnahme und Leistungsfähigkeit der genehmigten 50.000-Tonnen-Pilotmine; metallurgische Testresultate und deren mögliche Übertragbarkeit auf größere Produktionsszenarien; die Fähigkeit, zusätzliche mineralisierte Strukturen zu definieren oder das Projekt durch neue Entdeckungen zu erweitern; Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Wirtschaftlichkeit, das Entwicklungspotenzial und den Fortschritt von Gran Pilar in Richtung einer möglichen Gold- und Silberproduktion; die Sicherstellung ausreichender Finanzmittel für Explorations-, Entwicklungs- und Pilotbetriebsaktivitäten; sowie Erwartungen über zukünftige Marktbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Preisentwicklung von Gold und Silber, und deren potenziellen Einfluss auf Projektwert, Zeitplan und strategische Entscheidungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Eine Vielzahl bekannter und unbekannter Faktoren kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Die spekulative Natur der Mineralexploration; geologische Unsicherheiten, einschließlich des Risikos, dass einzelne Bohrergebnisse, Oberflächenproben oder geochemische Trends nicht repräsentativ für das gesamte System sind; das Risiko, dass neue Zielzonen oder geophysikalische Strukturen nicht zu wirtschaftlich relevanten Entdeckungen führen; Verzögerungen oder unerwartete Herausforderungen bei Genehmigungen, Bohrungen, Trenching, Infrastrukturvorbereitungen oder Pilotbetriebsaktivitäten; metallurgische, technische oder betriebliche Schwierigkeiten, die dazu führen können, dass die Pilotmine nicht wie geplant funktioniert oder Ergebnisse nicht auf größere Produktionsszenarien übertragbar sind; Abweichungen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Kosten für Exploration, Entwicklung und Bau; Volatilität der Edelmetallpreise und makroökonomische Entwicklungen; politische oder regulatorische Veränderungen in Mexiko, einschließlich solcher im Bergbau-, Umwelt- oder Genehmigungsrecht; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbeschaffung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, lokalen Teams und Drittpartnern; sowie externe Einflüsse wie Naturereignisse, soziale Entwicklungen oder internationale Ereignisse, die den Projektfortschritt beeinträchtigen können. Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl der Autor und Tocvan Ventures Corp. der Ansicht sind, dass die zugrunde liegenden Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen und vernünftig sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen bewahrheiten. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände –, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.