    Veeva AI Agents jetzt verfügbar, um Produktivität und Kundenorientierung zu steigern

    Veeva AI liefert branchenspezifische KI für das nächste Kapitel der Life Sciences

    PLEASANTON, Kalifornien, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ --Ein wichtiger Meilenstein für Veeva AI, die branchenspezifische KI für Life Sciences: Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass Veeva AI Agents jetzt für Vault CRM und PromoMats verfügbar ist. Die KI von Veeva in der Veeva Vault-Plattform und die spezialisierten KI-Agenten, die in Veeva-Anwendungen arbeiten, bieten praktische KI mit klarem geschäftlichem Mehrwert. Weitere Veeva AI Agents für klinische, regulatorische, Sicherheits-, Qualitäts-, medizinische und kommerzielle Anwendungen sind für das Jahr 2026 geplant.

    Veeva Systems

    „Mit branchenspezifischen Veeva-KI-Agenten, die nahtlos in Veeva-Anwendungen integriert sind, kann die Life-Sciences-Branche ihre Produktivität und Kundenorientierung steigern und neue Arbeitsweisen einführen", erklärte Andy Han, leitender Vizepräsident bei Veeva AI. „Wir danken unseren Kunden für die Zusammenarbeit bei der raschen Entwicklung praktischer KI, die einen erheblichen Einfluss auf die Branche haben kann."

    Veeva AI jetzt auch für Vault CRM verfügbar

    • Free Text Agent erkennt und markiert potenzielle Probleme in Gesprächsnotizen, um Genauigkeit und Compliance zu gewährleisten. Mit detaillierteren Berichten über Anrufe erhalten Unternehmen den Vorteil umfassenderer, hochwertigerer Kundeneinblicke.
    • Voice Agent ermöglicht die Spracheingabe für Vault CRM, sodass Außendienstmitarbeiter Informationen und Folgeaktionen schneller und einfacher erfassen können.
    • Pre-Call Agent bietet Einblicke und Handlungsvorschläge aus relevanten Daten, Inhalten, Aktivitäten und Trends, die den Außendienstmitarbeitern bei der Vorbereitung auf Anrufe helfen.

    Veeva AI jetzt für PromoMats verfügbar

    • Quick Check Agent scannt Inhalte anhand von redaktionellen, Marken-, Markt-, Kanal- und Compliance-Richtlinien, um Probleme vor der medizinischen, rechtlichen und behördlichen (MLR) Überprüfung zu lösen.
    • Content Agent bietet kontextbezogene Einblicke in den Text und die Bilder von Dokumenten, beantwortet Fragen, fasst den Inhalt zusammen, analysiert Bildmaterial und greift auf den Quick Check Agent zurück, um die Überprüfung von Dokumenten zu unterstützen.

    Veeva AI Agents funktionieren nahtlos in Veeva-Anwendungen und haben direkten, sicheren Zugriff auf Daten, Dokumente und Workflows und arbeiten innerhalb etablierter Benutzerzugriffskontrollen, Berechtigungen und Prüfpfade. Kunden können auch die von Veeva bereitgestellten AI Agents konfigurieren und erweitern und ihre eigenen benutzerdefinierten Agenten mit Veeva AI erstellen.

