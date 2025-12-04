JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 35,32EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
