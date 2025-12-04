    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt SAP-Ziel - Aber 'Overweight' und positiver Stempel

    • JPMorgan senkt SAP-Kursziel auf 290 Euro.
    • 2025 wird für IT-Branche durch KI herausfordernd.
    • Optimismus für SAPs viertes Quartal und 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 310 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Bei SAP setzt er 2026 auf Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zunächst einmal ist Ogg aber auch sehr optimistisch für den Jahresbericht und rechnet dabei mit einem starken vierten Quartal und robusten Zielen. Er drückte den Papieren daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 208,2 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 259,03 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +37,64 %/+51,87 % bedeutet.


