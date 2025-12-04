ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt SAP-Ziel - Aber 'Overweight' und positiver Stempel
- JPMorgan senkt SAP-Kursziel auf 290 Euro.
- 2025 wird für IT-Branche durch KI herausfordernd.
- Optimismus für SAPs viertes Quartal und 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 310 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Bei SAP setzt er 2026 auf Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zunächst einmal ist Ogg aber auch sehr optimistisch für den Jahresbericht und rechnet dabei mit einem starken vierten Quartal und robusten Zielen. Er drückte den Papieren daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 208,2 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,15 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 259,03 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +37,64 %/+51,87 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Sollte es SAP gelingen, den derzeit noch schleppenden und holprigen Umstieg seiner Kunden auf die Cloud-Anwendung in den Griff zu bekommen, dürfte sich dies auch positiv im Aktienkurs widerspiegeln.
Des Weiteren tut sich hier auch einiges.
NTT DATA Group Corp. (NTDTY, 3850.T), a Japanese IT and business services company, on Thursday announced that it has signed an agreement to acquire a SAP provider in the agribusiness industry in Brazil, SPRO IT Solutions for undisclosed terms.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67143253-ntt-data-to-acquire-brazil-spro-it-solutions-020.htm
https://www.onvista.de/news/2025/12-03-ki-nachfrage-und-uebernahme-salesforce-hebt-umsatzausblick-an-aktie-legt-zu-0-10-26456750
SAN FRANCISCO (AP) — SAN FRANCISCO (AP) — Salesforce.com Inc. (CRM) on Wednesday reported fiscal third-quarter earnings of $2.09 billion.
The San Francisco-based company said it had net income of $2.19 per share. Earnings, adjusted for one-time gains and costs, came to $3.25 per share.
The results topped Wall Street expectations. The average estimate of 16 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of $2.85 per share.
The customer-management software developer posted revenue of $10.26 billion in the period, which matched Street forecasts.
For the current quarter ending in January, Salesforce.com expects its per-share earnings to range from $3.02 to $3.04.
The company said it expects revenue in the range of $11.13 billion to $11.23 billion for the fiscal fourth quarter.
Salesforce.com expects full-year earnings in the range of $11.75 to $11.77 per share, with revenue ranging from $41.45 billion to $41.55 billion.
Ab jetzt nur noch aufwärts. Der Schmarrn mit dem kartellamt ist eh schon eingepreist und es wird nichts dabei rumkommen. Also back to 230 €