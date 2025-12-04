JPMorgan senkt SAP-Ziel - Aber 'Overweight' und positiver Stempel

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Aktie am Freitag mit + 7,5 %



Aktie am Freitag mit + 7,5 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 208,2 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,15 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 259,03 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +37,64 %/+51,87 % bedeutet.