Makenita Resources kann seinen Grundbesitz auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, Kanada mehr als verdoppeln

4. Dezember 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, Kanada, mehr als verdoppelt hat. Das Wolframprojekt Sisson West erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Fläche von etwa 9.400 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen haben. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick. Am 13. November wurde die Wolframmine Sisson vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der ersten „Nation-Building Projects1“ ausgewählt. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., erklärte: „Wir freuen uns sehr, unsere Fläche beim Wolframprojekt Sisson West mehr als zu verdoppeln, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der Wolframpreis laut Fastmarkets2 nach einem Anstieg von mehr als 100 Prozent in diesem Jahr nahe seines Jahreshochs liegt. Wenn man diesen massiven Anstieg des Wolframpreises in Verbindung damit betrachtet, dass Premierminister Mark Carney gerade die direkt an uns angrenzende Wolframmine Sisson als eines der ersten ‚Nation-Building Projects‘ ausgewählt hat, sowie mit der geringen Aktienanzahl von etwas mehr als 30 Millionen, ist das Management der Ansicht, dass Makenita ein sehr aktives Jahr 2026 bevorsteht. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen aktiv an unseren Projekten arbeiten werden, und das Management ist fest von einem Unternehmenswachstum im Jahr 2026 überzeugt.“

Abbildung 1. Wolframprojekt Sisson West

Diese neuen Flächen wurden durch Abstecken erworben.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.