New Earth Resources ernennt Harrison Cookenboo in das Advisory Board

Vancouver, British Columbia--(4. Dezember 2025) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., in sein Advisory Board bekannt zu geben. Dr. Cookenboo ist ein registrierter Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Untersuchung und Bewertung von geologischen Prospektionsgebieten, Lagerstätten und Verfahren rund um den Globus.

Dr. Cookenboo erwarb ein B.Sc.-Diplom (mit Auszeichnung) in Geologie von der Duke University in den Vereinigten Staaten von Amerika und war anschließend 5 Jahre lang in der Offshore-Kohlenwasserstoffexploration in der Region des Golfs von Mexiko tätig. Er erlangte dann sein M.Sc.-Diplom und seinen Ph.D. in Geologie an der University of British Columbia. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und Erforschung von Edel- und Basismetallen, Seltenerdmetallen, Diamanten, Kimberliten sowie sedimentologischen Prozessen, einschließlich Öl und Gas.

Dr. Cookenboo hat zahlreiche Berichte für Fachzeitschriften und börsennotierte Unternehmen verfasst, wozu auch mehr als 25 technische Berichte im Einklang mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects festgelegten Normen zählen. Dr. Cookenboo ist ein „qualifizierter Sachverständiger“ für die Exploration und Bewertung von Gold-, Silber-, Diamant-, Edelstein- und Ni-Cu-PGE-Lagerstätten. Er ist derzeit als Geologe oder Geowissenschaftler bei der Association of Engineers and Geoscientists in British Columbia (EGBC), der Association of Professional Engineers and Geologists of Saskatchewan (APEGS) und The Professional Engineers & Geoscientists Newfoundland & Labrador (PEGNL) registriert. Darüber hinaus ist er ein Fellow der Geological Association of Canada.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.